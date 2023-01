Ukradli dolary, funty i biżuterię o wartości ponad 570 tys. zł – zostali aresztowani Data publikacji 26.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w Ostródzie w trakcie kontroli drogowej znaleźli w aucie reklamówkę z biżuterią, której pochodzenie nie było jasne. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że w powiecie bartoszyckim doszło do kradzieży z włamaniem. Włamywacze wykorzystali fakt nieobecności domowników i pod osłoną nocy włamali się do garażu w gminie Bisztynek. Przyszli w konkretnym celu. Dostali się do ukrytego tam sejfu i ukradli pieniądze i biżuterię o wartości ponad 570 tys. zł. Bartoszyccy policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanych oraz odzyskali biżuterię i część skradzionych pieniędzy. Dwaj mężczyźni - z Bartoszyc i Olsztyna – usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 20.01.2023 roku, wieczorem, bartoszyccy policjanci zostali poinformowani o włamaniu do garażu na posesji w jednej z miejscowości w gminie Bisztynek. Łupem złodziei padła zawartość sejfu. Funty, dolary i biżuteria. Wartość strat wyniosła ponad 570 tys. zł. Policjanci mając świadomość jak ważna jest szyba reakcja i skuteczna komunikacja przy takich zdarzeniach, bezzwłocznie rozpoczęli działania ukierunkowane na ustalenie podejrzanych.

Tego samego dnia, jednak kilka godzin wcześniej, w Ostródzie policjanci w trakcie kontroli drogowej ujawnili i zabezpieczyli biżuterię, która wzbudziła ich podejrzenia. Mężczyzna dysponujący kosztownościami nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć jej pochodzenia i udowodnić, że jest to jego własność. Policjanci zabezpieczyli biżuterię, a mężczyznę – mieszkańca Olsztyna - przesłuchali. W tamtym momencie jeszcze nikt nie wiedział o przestępstwie, do którego doszło w powiecie bartoszyckim.

W sobotę już od wczesnych godzin porannych bartoszyccy kryminalni intensywnie pracowali nad wyjaśnieniem okoliczności włamania i zatrzymaniem osób mogących mieć z nim związek. Uzyskane informacje i intensywna praca operacyjna szybko przyniosły efekty. Funkcjonariusze z Bartoszyc wspierani przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali czterech mężczyzn. Byli to mieszkańcy Olsztyna i powiatu bartoszyckiego. Przeszukanie domu mieszkańca Olsztyna doprowadziło do ujawnienia części pieniędzy pochodzących z kradzieży.

Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił ostatecznie na przedstawienie zarzutów kradzieży z włamaniem dwóm mężczyznom w wieku 20 i 35 lat. Młodszy z zatrzymanych przyznał się do postawionego mu zarzutu. Obaj we wtorek, 24.01.2023 r., zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.