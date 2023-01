Ferie to tylko 2 tygodnie. Nie zmarnuj ich! Data publikacji 26.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś przy ulicy Leszka Drogosza w Kielcach odbyło się krótkie spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosława Tokarczyka, Zastępcy Świętokrzyskiego Inspektora Transportu Drogowego Agaty Wiśniowskiej i Prezes Stowarzyszenia „PASSA” Pani Katarzyny Banasik z przedstawicielami mediów. Powodem spotkania były rozpoczynające się ferie i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Zaprezentowano spot profilaktyczny „TO TYLKO DWA TYGODNIE – NIE ZMARNUJ TEGO” traktujący o szeroko rozumianym bezpieczeństwie dzieci. Od dziś, jak co roku, ruszają także stałe punkty kontroli autokarów. Poniżej zamieszczamy film oraz szczegóły dotyczące punktów kontroli.

Od jutra w naszym województwie rozpoczynają się ferie zimowe. Ten czas będziemy spędzać w różny sposób. Wielu wyjedzie, inni pozostaną w domach, jednak bez względu na miejsce wypoczynku powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo dzieci, by po dwóch tygodniach mogły one powrócić do szkoły z dobrymi wspomnieniami po odpoczynku.

„To tylko dwa tygodnie – nie zmarnuj tego” to zaprezentowany dziś spot profilaktyczny, opowiadający o zagrożeniach czyhających na dzieci i młodzież. Realizacja filmu była możliwa dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA”. Spot sfinansowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego, jak zawsze wspierającego tego typu inicjatywy.

W związku z licznymi zorganizowanymi wyjazdami i wycieczkami, których zapewne nie zabraknie w nadchodzących dniach, od dziś ruszają punkty kontroli autokarów. Policjanci i funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego w wyznaczonych godzinach będą sprawdzać stan techniczny wycieczkowych autokarów, trzeźwość kierowcy oraz wymagane uprawnienia. Warto zatem przed każdą podróżą skierować autobus do punktu kontrolnego.

Przypominamy, że policjant podczas kontroli autobusu sprawdza:

się je przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie – co 6 miesięcy), czy kierujący posiada wymagane dokumenty – w tym przypadku jest to wypis z licencji,

ale oczywiście policjant sprawdza czy kierujący posiada stosowne uprawnienia do kierowania, a pojazd, którym się porusza oprócz badania technicznego ma również ważna polisę OC, obowiązkowe wyposażenie – autobus musi być wyposażony w dwie gaśnice (jedna z nich powinna znajdować się możliwie blisko kierowcy, druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym),

dodatkowo autobus powinien być wyposażony w apteczkę doraźnej pomocy,

prawidłowość działania oświetlenia w pojeździe,

policjant sprawdza oznaczenie wyjść awaryjnych, do których dostęp powinien być również niczym nieutrudniony,

Funkcjonariusz sprawdza stan techniczny pojazdu, m.in.:

czy nie ma widocznych wycieków płynów eksploatacyjnych,

czy ogumienie pojazdu nie jest nadmiernie zużyte oraz czy na jednej osi znajduje się ogumienie o tej samej rzeźbie,

sprawdza stan układu hamulcowego (m.in. czy nie ma ubytku powietrza w układzie pneumatycznym),

widoczność kierowcy, czy szyby nie są uszkodzone, pęknięte, czy wycieraczki działają poprawnie, czy w zbiorniczku znajduje się płyn do spryskiwaczy, itp.,

dokonuje kontroli zapisu czasu pracy kierowcy,

Po wykonanej kontroli policjant sporządza w dwóch egzemplarzach: protokół oraz sprawozdanie ze stanu technicznego, jeden egzemplarz zostaje u policjanta, drugi jest przekazywany na ręce kierującego autobusem.

