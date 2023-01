Podejrzany o kradzieże katalizatorów zatrzymany przez legnickich policjantów Data publikacji 26.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wytypowali i zatrzymali mężczyznę, który odpowie teraz za kradzież katalizatorów, przywłaszczenie telefonu oraz włamanie na konto bankowe. Straty jakie spowodował swoim przestępczym procederem wynoszą około 18 tysięcy złotych, a kara, jaka mu może grozić, to nawet do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W związku z powtarzającymi się kradzieżami katalizatorów samochodowych, mającymi miejsce na terenie Legnicy, ustaleniem sprawcy zajęli się policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu legnickiej komendy. Do wycinki części układu wydechowego z aut dochodziło głównie w godzinach nocnych, w miejscach mało widocznych i nieoświetlonych. Dopiero ranem właściciele pojazdów mogli zauważyć brak elementów swoich pojazdów.

Funkcjonariusze, w wyniku wytężonej pracy i prowadzonych czynności operacyjnych wytypowali, a następnie zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzewanego o ten proceder. Mundurowi w toku postępowania zebrali dowody pozwalające na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów kradzieży katalizatorów. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych ustaleń, funkcjonariusze przedstawili 30-latkowi zarzuty przywłaszczenia telefonu komórkowego, włamania przy jego wykorzystaniu na konto bankowe i poprzez wygenerowanie kodu BLIK kradzieży pieniędzy. Pokrzywdzeni oszacowali straty na łączną kwotę blisko 18 tysięcy złotych.

Co istotne podejrzany odbywał już karę pozbawienia wolności za podobny występek, wobec czego odpowiadał będzie za popełnienie czynu zabronionego w warunkach powrotu do przestępstwa. Jego sprawą zajmie się sąd, a kara, jaka mu grozi, to nawet 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.