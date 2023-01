Będąc po służbie, zatrzymał pijanego kierującego Data publikacji 26.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu będąc poza służbą ujął pijanego kierującego citroenem. 50-letni mężczyzna posiadał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a badanie alkomatem wykazało ponad 2,4 promila w organizmie.

Wczoraj, 25.01.2023 roku, około 11.00 będąc poza służbą, funkcjonariusz zauważył mężczyznę, który zataczając się, wsiadł do zaparkowanego pojazdu, uruchomił silnik i odjechał. Widząc to, policjant ruszył za citroenem. Kierujący w trakcie jazdy stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, na ulicy Reja nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która widząc nadjeżdżający pojazd, zdążyła odskoczyć i uniknąć potrącenia. Następnie kierujący wjechał na parking sklepowy przy ulicy Mireckiego, gdzie prawie spowodował kolizję z innymi pojazdami wyjeżdżającymi z parkingu. Mężczyzna, widząc, że ktoś za nim jedzie, zatrzymał swoje auto i zamknął się w środku. W tym momencie funkcjonariusz uniemożliwił mu dalszą jazdę, wylegitymował się i nakazał otworzyć pojazd, aby zabrać mu kluczyki. Od mężczyzny czuć było woń alkoholu, a w samochodzie znajdowały się puste butelki po wódce. Kierujący przyznał się, że pił alkohol i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, które zostały mu zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu. Wezwany na miejsce patrol wydziału ruchu drogowego potwierdził, że 50-letni mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu, badanie wykazało ponad 2,4 promila w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

To kolejna sytuacja, w której ten sam funkcjonariusz, będąc poza służbą, reaguje na popełniane przestępstwa. Pod koniec października ten sam policjant zatrzymał sprawcę kradzieży rozbójniczej.