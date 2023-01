Uroczysty finał XII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” Data publikacji 26.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W środę 25 stycznia 2023 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, konkursu na animację „Patrzeć i być widocznym”. Ponadto podczas gali wręczane były statuetki „Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” jest realizowany od 2010 roku. W ciągu tych 12 edycji do akcji zgłosiło się około 3700 szkół podstawowych z województwa małopolskiego. W kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych ponad 650 tys. uczniów. Odbyło się wiele imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach. W sumie ukazało się ponad 30 tys. publikacji promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu, wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze.

Wczoraj w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, ale także konkursu na animację „Patrzeć i być widocznym”. Na początku gali głos zabrali niektórzy zaproszeni goście, tj. : Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty oraz mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Każdy z nich w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie konkursów i szeregu innych przedsięwzięć realizowanych na rzecz bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Podczas gali wyróżniono laureatów konkursów na Animację „Patrzeć i być widocznym”. W kategorii szkół podstawowych zwycięzcami zostali:

I miejsce - Martyna Kabat ze Szkoły Podstawowa w Ibramowicach

II miejsce - Karol Maśnica z Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej

II miejsce ex aequo - Michał Duch ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach

III miejsce - Anna Junco ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie

III miejsce ex aequo - Aniela Niziołek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach

Zwycięzcami konkursów na Animację ‘Patrzeć i być widocznym” w kategorii szkół ponadpodstawowych zostali:

I miejsce - Karolina Sapiechowska z II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

II miejsce - Aleksander Gabryś z I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu

III miejsce - Tomasz Migdał z Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Bochni

Jury konkursu postanowiło dodatkowo wyróżnić dwie animacje w kategorii szkół podstawowych tj. Faustyny Karaś ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach oraz Ziemowita Ducha ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach.

Kolejne nagrody zostały wręczone zwycięzcom Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła:

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Niedzwiedziu powiat limanowski – liczba zdobytych punktów 1645. NAGRODA 6 tys. zł

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie powiat nowosądecki – liczba zdobytych punktów 1527. NAGRODA 5 tys. zł

III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej - powiat dąbrowski - liczba zdobytych punktów – 1475. NAGRODA 4 tys. zł

Ponadto w konkursie nagrodzone zostały szkoły, które zajęły miejsca od IV do X oraz najlepsze szkoły podstawowe w każdym mieście i powiecie. Laureaci otrzymali dodatkowo dyplomy grawerowane dla najlepszych szkół promujących bezpieczeństwo uczniów na drodze.

Nagrody wręczali Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a zarazem Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz insp. Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w nowym Sączu. Na uroczystej gali obecny był insp. Mariusz Ciarka – Rzecznik Komendanta Głównego Policji, Dyrektorzy Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, Pan Marek Dworak - Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. ruchu rowerowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także Przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody „Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022 roku”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, instytucjom oraz osobom, które swoimi działaniami przyczyniają się do promowania, a tym samym poprawy bezpieczeństwa na drogach. W kategorii osoba roku nagrodę Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego otrzymała nadkom. Joanna Biel – Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. W kategorii instytucja publiczna roku nagrodę otrzymała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. W kategorii organizacja pozarządowa roku nagrodę otrzymało Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Statuetkę w imieniu KCBRD, odebrała jego Dyrektor Agata Wróblewska.

Urozmaiceniem wieczoru był występ Zespołu Golec uOrkiestra.