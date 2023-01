Lubuscy policjanci zapewnią bezpieczeństwo podczas ferii Data publikacji 27.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Lubuskiem rozpoczęły się ferie. Najbliższe dwa tygodnie dla lubuskich stróżów prawa upłyną zatem pod kątem wzmożonych działań na rzecz bezpieczeństwa młodszych i starszych uczniów szkół. Policjanci drogówki będą kontrolować autokary wyruszające na zimowiska oraz służyć pomocą wszystkim zmotoryzowanym. Profilaktycy będą natomiast odwiedzać najmłodszych podczas półkolonii i rozmawiać o bezpiecznych zachowaniach – w domu, szkole, na drodze czy w internecie. Zrobimy wszystko, aby każdy uczeń mógł cieszyć się odpoczynkiem, ale i mieć przekonanie, że jest bezpieczny. Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo najmłodszych!

Rozpoczynają się upragnione dla wszystkich uczniów ferie. Półmetek roku szkolnego to czas, aby złapać oddech i wytchnienie przed kolejnym semestrem. Moment bogaty w rozrywki i zabawy. Ważne, aby ta beztroska nie prowadziła do niebezpiecznych sytuacji. A z pewnością istnieje większe ryzyko, kiedy młodzi pozbawieni są pełnej kontroli przez rodziców, opiekunów prawnych czy nauczycieli. Rodzą się nie zawsze mające wiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem pomysły. Dlatego dla policjantów, to czas szczególny. Jesteśmy odpowiedzialni za losy nieletnich. To intensywna praca dla funkcjonariuszy z wielu policyjnych pionów. Jest sporo pracy dla policjantów z wydziałów prewencji, którzy intensyfikują swoje działania profilaktyczne, bo przecież realizują je skutecznie na co dzień. Jest też bardzo wiele zadań dla policjantów ruchu drogowego, którzy będą wnikliwie sprawdzać stany techniczne aut i trzeźwość kierowców, zwłaszcza udających się na kolonie autokarów. Będą częste kontrole punktów sprzedaży alkoholu, czy ten nie jest oferowany dla nieletnich. Będą wspólne z innymi podmiotami kontrole miejsc wypoczynku na koloniach. Miejsc przebywania najmłodszych. Jednym słowem jest to czas mobilizacji dla wielu policyjnych pionów. Dużo pracy, która ostatecznie ma sprawić, że za dwa tygodnie każdy cały i zdrowy powróci do swych codziennych obowiązków.

Współcześnie musimy zdawać sobie sprawę o dostępie młodych do „sieci” i z zagrożeń jakie mogą z tego wynikać. To już nie tylko gromadzenie i sprawdzanie danych wykorzystywanych do nauki. Dzieci i młodzież poprzez internet kontaktują się ze swoimi znajomymi, grają w gry dostępne na platformach, mając w ten sposób dostęp do treści, które nie zawsze skierowane są do nich. Pierwszym ogniwem, które może zadbać o to, aby do pociech nie trafiały nieadekwatne do ich wieku informacje, są opiekunowie. Chroniąc młode pokolenie przed zagrożeniami powinni oni pamiętać o informowaniu dziecka o bezpiecznych i szkodliwych konsekwencjach używania Internetu, kontrolowaniu stron jakie przeglądają podopieczni, możliwości zablokowania niewłaściwych zdaniem rodzica stron. Ważnym punktem policyjnych działań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa podczas ferii zimowych są kontrole autokarów. Zanim dzieci wyjadą w miejsca zimowego wypoczynku pojazd, którym będą podróżować oraz jego kierowca będą często sprawdzone przez policjantów. Podczas takich kontroli mundurowi sprawdzą stan techniczny autokaru – sprawność układu hamulcowego i kierowniczego, poziom płynów, zużycie bieżnika opon oraz czy wyposażony jest w specjalne tabliczki informacyjne i urządzenia rejestrujące czas podróży i postoju. Kontrolowany będzie także stan trzeźwości kierowcy oraz czy posiada on uprawnienia wymagane do kierowania. Przypominamy, że każda osoba może zgłosić taką kontrolę w dowolnej komendzie Policji.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim