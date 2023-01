Odpowie za usiłowanie zabójstwa niemowlęcia Data publikacji 27.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tatrzańscy policjanci zatrzymali 29-latka, który z niewyjaśnionych dotychczas powodów zaatakował ostrym narzędziem czteromiesięczną córkę swojej konkubiny. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa, za co może mu grozić nawet dożywotnie więzienie. Zgodnie z decyzją sądu podejrzany trafił już na 3 miesiące do aresztu tymczasowego.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 22.01.2023 r., w jednej z miejscowości w powiecie tatrzańskim. Wówczas dyżurny Policji odebrał zgłoszenie, że do szpitala z obrażeniami świadczącymi o przemocy domowej zgłosiła się młoda kobieta z czteromiesięczną córeczką. Dziecko posiadało obrażenia ciała. Ze zgłoszenia wynikało, że dziecko zostało ugodzone dwukrotnie w szyję narzędziem podobnym do śrubokrętu. Tylko dzięki niezwłocznej interwencji matki i natychmiast udzielonej pomocy przedmedycznej przez członków rodziny, a następnie specjalistycznej pomocy medycznej udzielonej przez personel szpitala dziecko przeżyło.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie skierowano tatrzańskich policjantów, którzy rozpoczęli poszukiwania konkubenta kobiety, który przed przybyciem policjantów oddalił się w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia rozpoczęli również zbieranie dowodów przestępstwa oraz przesłuchania świadków. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Zakopanem.

Mężczyzna podejrzany o usiłowanie zabójstwa niemowlęcia został zatrzymany przez kryminalnych w jednej z miejscowości w powiecie tatrzańskim w miniony poniedziałek tj. 23.01.2023 r., a następnego dnia doprowadzony przed oblicze prokuratora. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa czteromiesięcznej dziewczynki oraz psychicznego i fizycznego znęcania się nad matką dziecka.

Grozi mu za to kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności, a nawet kara dożywotniego więzienia. Sąd zadecydował, że najbliższe 3 miesiące podejrzany spędzi w areszcie tymczasowym.