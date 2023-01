STOP! Zatrzymaj się i ŻYJ - działania mundurowych z mobilnym monitoringiem Data publikacji 27.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek (24 stycznia) policjanci z lipskiej drogówki kolejny raz przyglądali się zachowaniom kierowców na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 747 i drogi powiatowej nr 3536 w Rzeczniowie. W tym miejscu doszło do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Nadal wielu kierowców lekceważy znak „STOP”.

Lipscy mundurowi po raz kolejny przeprowadzili działania kontrolne na skrzyżowaniu Rzeczniów. W przeciągu ostatnich 3 lat doszło tam do 5 groźnych wypadków drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć na miejscu. W tym miejscu kierujący często nie stosują się do znaku STOP. Potwierdziły to działania przeprowadzone w ubiegłym roku przy wykorzystaniu drona, gdzie stwierdzono, że kierujący lekceważą przepisy ruchu drogowego oraz nie stosują się do obowiązującego oznakowania.

Mając na względzie potrzebę poprawy przestrzegania przez kierujących przepisów w tym miejscu do działań został wykorzystany specjalny system kamer umożliwiający rejestrację obrazu oraz jego zdalną transmisję iCam, który znajduje się na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu.

W skład zestawu wchodzi m.in. system kamer umożliwiający rejestrację obrazu oraz jego zdalną transmisję do komputera. „Oko” kamery o bardzo dobrych parametrach pozwala na kontrolę miejsc zagrożonych bez konieczności użycia w tych miejscach większej ilości policjantów. Dużą rolę w tym zakresie odegrali doświadczeni funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, którzy obsługiwali urządzenie.

W ciągu tylko 4 godzin ujawniono 28 kierujących niestosujących się do znaku B-20 "STOP", 1 kierującego niekorzystającego z pasów bezpieczeństwa oraz 1 kierującego niekorzystającego z wymaganych przepisami świateł od świtu do zmierzchu.

Przypominamy, że zgodnie z taryfikatorem za niezastosowanie się do znaku B-20 grozi mandat w kwocie od 300 zł oraz 8 punkty karne.

ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ!

Autor: Asp. Monika Karasińska