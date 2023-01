Śląscy kryminalni poznali specyfikę katastrof górniczych Data publikacji 27.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Katastrofy górnicze, to wciąż ogromne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pracowników kopalń funkcjonujących na terenie Śląska. W przypadku zdarzenia pod ziemią, istotna jest zarówno szybka akcja ratownicza, jak i późniejsze ustalanie przyczyn katastrofy. Z tego powodu w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu odbyło się spotkanie, w którego trakcie śledczy z jednostek, na terenie których znajdują się kopalnie, wraz z przedstawicielami prokuratury, mogli poznać specyfikę takich zdarzeń.

25 stycznia, w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, z inicjatywy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Radosława Kacprzaka odbyło się spotkanie, w którego trakcie śledczy, którzy na co dzień wyjaśniają przyczyny katastrof górniczych ( m.in. w KWK "Pniówek" oraz KWK "Borynia- Zofiówka Ruch Zofiówka"), mogli poznać charakterystykę takich zdarzeń. W spotkaniu z ratownikami górniczymi udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Gliwicach z Prokuratorem Okręgowym Rafałem Łazarczykiem na czele i Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, kryminalni z Zespołu do spraw Katastrof Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz policjanci z jednostek, na których terenie znajdują się czynne kopalnie. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu CSRG S.A . dr inż. Piotr Buchwald. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania zakładu górniczego i prowadzenia akcji ratowniczej oraz terminologią, z jaką mogą spotkać się w dokumentacji z takiej akcji. Omówiono również organizację służb ratownictwa górniczego oraz sprzęt, jakim dysponują ratownicy. Ratownicy zaprezentowali również swoje pojazdy, jakich używają w trakcie akcji w kopalniach oraz przeprowadzili pokaz akcji ratunkowej w specjalnych korytarzach, imitujących wnętrze kopalni, dzięki czemu mogli choć trochę przybliżyć śledczym warunki, jakie panują w takcie ratowania uwięzionych pod ziemią górników. Na koniec omówione zostały przykładowe akcje ratownicze, które miały miejsce w przeszłości na terenie naszego województwa, co było okazją do dyskusji na temat ich przyczyn, oraz wniosków, do jakich doszli śledczy w trakcie prowadzonych postępowań.