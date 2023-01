Stracił przytomność, idąc ulicą - na pomoc przybiegli policjanci Data publikacji 27.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi pomogli mężczyźnie, który stracił przytomność i przewrócił się na chodnik. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej i przekazali pod opiekę lekarzy.

25 stycznia 2023 roku funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, przejeżdżający ulicą Drewnowską, zauważyli mężczyznę, który przewrócił się na chodnik. Policjanci niezwłocznie podjęli interwencję i przystąpili do udzielania mu pomocy przedmedycznej. Okazało się, że łodzianin był nieprzytomny, lecz miał zachowane czynności życiowe - wyczuwalny puls i prawidłowy oddech. Funkcjonariusze ułożyli go w pozycji bocznej ustalonej, zapewnili komfort termiczny i wezwali służby ratunkowe. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia nieprzerwanie kontrolowali jego czynności życiowe. Jeszcze przed przybyciem personelu medycznego łodzianin odzyskał przytomność. Jak się okazało, mężczyzna ma problemy ze zdrowiem i przyjmuje na stałe leki, a przed upadkiem poczuł ból w klatce piersiowej.

Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów udało się pomóc choremu mężczyźnie i zapobiec tragedii.