Pomógł seniorce na torowisku

Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj na stacji kolejowej w Świdniku. Idącą wzdłuż torowiska seniorkę zauważył będący na wolnym policjant z 3. Komisariatu w Lublinie. Natychmiast nakłonił nieświadomą zagrożenia kobietę do opuszczenia torów. Nie potrafiła jednoznacznie powiedzieć jak się nazywa i gdzie mieszka. Ostatecznie starsza pani trafiła pod opiekę rodziny.

Wczoraj, 26.01.2023 roku, w południe, dyżurny świdnickiej komendy otrzymał informację o kobiecie, która w niewyjaśnionych okolicznościach znajduje się na torowisku. Wysłani na miejsce mundurowi zastali zgłaszającego, którym okazał się będący poza służbą policjant Komisariatu Policji III w Lublinie.

Jak się okazało, policjant znajdując się na dworcu kolejowym Świdnik Miasto zauważył idącą po torach seniorkę. W tym czasie z przeciwnego kierunku przejeżdżał pociąg. Z uwagi na jej niebezpieczne zachowanie i grożące jej niebezpieczeństwo natychmiast przekonał ją, by weszła na peron, oferując pomoc. Po chwili seniorka była już w bezpiecznym miejscu. W dalszej rozmowie z policjantem odpowiedziała, że idzie do Krzesimowa, chociaż kierunek jej drogi wskazywał, że podążała w kierunku Lublina. Ponadto w rzeczywistości w Krzesimowie nie ma stacji kolejowej. Kobieta nie umiała też jednoznacznie powiedzieć jak się nazywa i gdzie mieszka.

Na miejsce wezwana została załoga karetki pogotowia ratunkowego, która przetransportowała kobietę do szpitala. Policjanci ustalili kim jest idąca po torach kobieta. Była to 83-letnia mieszkanka Świdnika. Funkcjonariusze dotarli do jej syna informując o całym zdarzeniu. Finalnie 83-latka bezpiecznie trafiła pod opiekę rodziny.