Ukradł pieniądze z samochodu. Nagrała go kamera Data publikacji 27.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkańca Żuromina zainteresowały pozostawione w samochodzie pieniądze. Postanowił je zabrać. Jeszcze tego samego dnia zapukała do niego policja.

Do zdarzenia doszło w środę rano (25.01). Prowadzący działalność gospodarczą mieszkaniec Żuromina podjechał dostawczakiem z towarem pod swój sklep. Gdy wszedł do pomieszczenia, jego samochodem, a raczej wnętrzem i pozostawionymi pieniędzmi zainteresował się przechodzący mężczyzna. Wykorzystując chwilę nieuwagi właściciela, przechodzień ukradł z fotela pasażera 700 złotych. Po powrocie do samochodu 54-letni żurominianin zorientował się, że pieniądze zniknęły. Mężczyzna sprawdził nagranie z kamery przed sklepem. Zobaczył jak nieznana mu osoba kradnie pieniądze. Sprawę zgłosił policji. Mundurowi natychmiast przystąpili do ustalania sprawcy, zabezpieczyli nagranie monitoringu. Na tej podstawie ustalili tożsamość złodzieja. Kilka godzin później sprawca kradzieży pieniędzy został zatrzymany. Udało się odzyskać 600 z 700 złotych, które ukradł. Policjanci zwrócili pieniądze właścicielowi.

Jeszcze tego samego dnia 42-letni mieszkaniec Żuromina usłyszał zarzut kradzieży, do czego się przyznał. W najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Kodeks karny przewiduje za tego typu przestępstwo karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

asp. Tomasz Łopiński