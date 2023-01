Policjanci zatrzymali złodzieja paliwa. Okradał stacje benzynowe prawdopodobnie na terenie dwóch województw Data publikacji 27.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lęborscy policjanci zatrzymali 50-latka podejrzanego o kradzież oleju napędowego ze stacji benzynowych. W jego samochodzie mundurowi znaleźli dziesięć 60-litrowych baniaków, z czego trzy wypełnione paliwem. Do auta, którym się poruszał, przytwierdzone były trzy tablice rejestracyjne o różnych wyróżnikach, nałożone jedna na drugą.

Dobra współpraca i szybka wymiana informacji pomiędzy dyżurnymi jednostek Policji z sąsiadujących ze sobą województw doprowadziła wczoraj, 26.01.2023 roku, do zatrzymania w Lęborku mężczyzny podejrzanego o kradzież paliwa. Około godz. 15.00 dyżurny lęborskiej Policji otrzymał zgłoszenie o tym, że w kierunku Lęborka może jechać ford transit. Z informacji wynikało, że porusza się nim mężczyzna, który właśnie dokonał kradzieży paliwa na stacji benzynowej w Sławnie w województwie zachodniopomorskim. Dyżurny przekazał komunikat patrolom w służbie, wskazując numery rejestracyjne forda. Policjanci ruchu drogowego ustawili punkt kontroli w takim miejscu, by z oddali móc dostrzec poszukiwane auto i by kierowca nie miał możliwości ucieczki. W pewnym momencie zauważyli nadjeżdżającego forda transit, ale z inną rejestracją. Policyjna czujność nie zawiodła. Mundurowi zatrzymali to auto do kontroli. Za kierownicą siedział 50-letni mieszkaniec powiatu puckiego. W jego aucie funkcjonariusze znaleźli dziesięć 60-litrowych baniaków, z czego trzy wypełnione olejem napędowym. Jak się okazało do samochodu były przytwierdzone tablice rejestracyjne z innego pojazdu. Z kolei za nimi znajdowały się jeszcze inne utracone tablice, które złodziej wykorzystał kradnąc paliwo w Sławnie, a na samym spodzie numer rejestracyjny od jego forda.

Funkcjonariusze zatrzymali 50-latka. Tego samego dnia, tuż przed zdarzeniem w Sławnie, kierujący prawdopodobnie tym samym pojazdem ukradł około 60 litrów paliwa w Koszalinie i w tym samym celu najprawdopodobniej zajechał na stację w powiecie słupskim. Podróż z siedmioma jeszcze pustymi baniakami zakończył w Lęborku…w policyjnej celi. Mundurowi zabezpieczyli jego auto do celów procesowych i zatrzymali dowód rejestracyjny, bo jak się okazało, ford nie był dopuszczony do ruchu z powodu braku aktualnych badań technicznych.

Najprawdopodobniej dziś 50-latek usłyszy zarzuty kradzieży. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.