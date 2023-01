Odprawa roczna Śląskiej Policji Data publikacji 27.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę Śląskiej Policji w 2022 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez śląskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Szef śląskich policjantów nadinsp. Roman Rabsztyn nakreślił również główne cele i priorytety na najbliższy okres.

W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście: Wice Wojewoda Śląski Jan Chrząszcz, w imieniu Marszałka - członek zarządu Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha, przedstawiciele sądów i prokuratur, kadry kierowniczej śląskiego garnizonu Policji oraz innych słuzb mundurowych. Nadinsp. Roman Rabsztyn wraz ze swoimi zastępcami: insp. Mariuszem Krzystyniakiem - kierującym pionem kryminalnym oraz insp. Arturem Bednarkiem, który nadzoruje pion logistyki podsumowali pracę śląskich policjantów w ubiegłym roku. Na odprawie przedstawiono podsumowanie 2022 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Chcąc przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną pracę wkładają śląscy policjanci, generał Roman Rabsztyn omówił dzień z życia śląskiego garnizonu. Codziennie do służby kierowanych jest średnio ponad 1800 policjantów, w tym blisko z 550 samej drogówki. Tylko w ciągu jednego dnia stróże prawa podejmują ponad 1800 interwencji, wykrywają prawie 350 przestępstw i blisko 1400 wykroczeń, zatrzymują na gorącym uczynku prawie 40 osób i przedstawiają przeszło 100 zarzutów.

Stan etatowy garnizonu śląskiego (na dzień 31.12.2022 r. ) to 12 469 etatów policyjnych i 1 246 etatów korpusu służby cywilnej. Służbę pełni 12 124 policjantek i policjantów oraz 1 202 pracowników korpusu służby cywilnej. W 2022 roku przyjęto do służby 523 osób.



W roku 2022 odnotowaliśmy 1967 wypadków drogowych, co oznacza spadek o ponad 200 w stosunku do roku 2021. W wypadkach tych ranne zostały 2252 osoby (2572 rannych w roku 2021), a śmierć poniosły 153 osoby (wzrost o 8 w porównaniu do 2021 roku). Odnotowaliśmy 546 wypadków drogowych z udziałem pieszych, (552 wypadki w 2021 roku) w których zginęły 53 osoby piesze (41 pieszych w 2021). Rok 2022 był pracowity dla policjantów specgrupy SPEED, którzy ujawnili łącznie prawie 102 tysiące wykroczeń, zatrzymali 532 uprawnienia do kierowania i 2706 dowodów rejestracyjnych. Mundurowi nie zwalniają tempa i w tym roku także z całą stanowczością będą reagować na niezgodne z przepisami zachowania na drodze.

Podczas odprawy rocznej omówiono również zakończone i planowane inwestycje budowlane, a także przybliżono wyzwania, jakie stoją przed śląską Policją w roku 2023.