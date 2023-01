Surowa kara dla 72-latka, który wjechał na przejazd w momencie opadania rogatek Data publikacji 30.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 72-letni kierujący mercedesem przejechał przez przejazd kolejowy, mimo włączonych sygnalizatorów i opuszczających się rogatek. Świadkami tego zdarzenia byli policjanci z komisariatu w Radymnie. Funkcjonariusze ukarali mężczyznę mandatem w wysokości 2 tys. złotych oraz 15 punktami karnymi. Apelujemy o rozsądek i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Do zdarzenia doszło w piątek, 27.01.2023 roku, po godz. 12.00, na przejeździe kolejowym w Radymnie. Policjanci z miejscowego komisariatu pełniący służbę w tym rejonie zauważyli kierującego mercedesem, który przy pulsującym czerwonym świetle wjechał na przejazd kolejowy, gdy rogatki zaczęły opadać. Dróżnik widząc tę sytuację, był zmuszony podnieść rogatki ku górze, aby nie doszło do ich uszkodzenia. Tuż za przejazdem kolejowym funkcjonariusze zatrzymali kierującego mercedesem do kontroli.

Za popełnione wykroczenie 72-letni mieszkaniec gminy Radymno został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tysięcy złotych oraz 15 punktami karnymi.

Apelujemy o rozsądek i bezwzględne stosowanie się do przepisów dotyczących przekraczania przejazdów kolejowych.