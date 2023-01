Rozbili vatowską grupę przestępczą Data publikacji 30.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo dotyczące wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT. 10 oskarżonych działając w grupie przestępczej i stosując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, deklarowali fikcyjny wewnątrzwspólnotowy obrót koncentratem ochronnym do szyb oraz walcówką aluminiową. W 2017 roku wystawili faktury na kwotę 14 mln złotych celem wyłudzenia zwrotu podatku. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zakończyli postępowanie przeciwko działającej w 2017 roku zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżeni zajmowali się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu koncentratem ochronnym do szyb oraz walcówką aluminiową. Nielegalny proceder polegał na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót towarem oraz wprowadzaniu ich do księgowości prowadzonych firm, a następnie rozliczaniu w składanych deklaracjach skarbowych. Sprawcy dążyli do uzyskania z urzędów skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do podmiotów na terenie Czech i Słowacji. W czasie swojej działalności sprawcy wystawili fikcyjne faktury na kwotę co najmniej 14 milionów złotych, doprowadzając, bądź usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 2 milionów złotych.

Śledczy zebrali materiał dowodowy pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach do katowickiego Sądu Okręgowego aktu oskarżenia wobec 10 podejrzanych w wieku od 32 do 71 lat. Zarzuty objęły udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenie i usiłowanie wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku VAT i pranie pieniędzy, przy czym oskarżeni z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi im do 10 lat więzienia. 4 osoby trafiły do aresztu. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono nieruchomości oskarżonych o wartości blisko miliona złotych.