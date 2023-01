Rowerzysta przewrócił się i uderzył głową o krawężnik - reakcja policjanta po służbie uratowała mu życie Data publikacji 30.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Robert Wojnowski - kierownik Posterunku Policji w Przytocznej - w trakcie porannego spaceru z psem zauważył kierującego rowerem, który stracił równowagę, po czym upadł uderzając głową o krawężnik. Funkcjonariusz podbiegł do poszkodowanego mężczyzny, aby jak najszybciej udzielić pomocy. Rowerzysta w rozmowie z policjantem miał problemy z mową i utrzymaniem równowagi. Dzięki wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doświadczeniu policjant zdawał sobie sprawę, że jego stan jest poważny, dlatego do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego monitorował jego czynności życiowe.

W środę, 25 stycznia 2023 roku na jednej z ulic w Skwierzynie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierujący rowerem w trakcie jazdy stracił nad nim panowanie, po czym upadł uderzając głową w krawężnik. Całe zdarzenie widział kierownik Posterunku Policji w Przytocznej aspirant sztabowy Robert Wojnowski, który był właśnie na porannym spacerze z psem. Nie czekając ani chwili podbiegł do poszkodowanego mężczyzny, który na skutek upadku doznał drgawek, miał problemy z mową oraz z utrzymaniem równowagi. Policjantowi udało się jednak uzyskać informację, iż mężczyzna wracał do domu z pracy. Mężczyzna mimo swojego stanu cały czas podkreślał, że pomoc medyczna nie jest mu potrzebna, jednak co chwilę tracił świadomość. Na miejsce przyjechał patrol policji i mundurowi wspólnie udzielili pierwszej pomocy medycznej i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Ten po przybyciu na miejsce przejął opiekę nad rowerzystą. Jak się okazało stan poszkodowanego rowerzysty był na tyle poważny, że niezbędne było pilne przetransportowanie go do szpitala.

Lubuscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja – służba społeczeństwu i przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Niezależnie, czy jesteśmy na służbie czy mamy wolny dzień. Gdyby nie natychmiastowa reakcja, doświadczenie i skuteczne działanie aspiranta sztabowego Roberta Wojnowskiego cała sytuacja mogła skończyć się tragicznie. Takie sytuacje pokazują, że policyjne motto „Pomagamy i Chronimy” towarzyszy policjantom nie tylko w służbie, ale i poza nią.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)