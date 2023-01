Brawo Kierowcy! Po raz kolejny wzorowy korytarz życia na lubuskim odcinku S3 Data publikacji 30.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Czas, w jakim służby ratunkowe dotrą do poszkodowanych, może decydować o życiu lub śmierci. Stąd też tak istotnym jest, aby podczas zdarzeń umożliwić szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia. Przykładem było zachowanie kierowców na lubuskim odcinku drogi ekspresowej S3. Utworzyli oni tak zwany „korytarz życia”, dzięki któremu służby ratownicze błyskawicznie dotarły do poszkodowanych. To już nie pierwszy raz, kiedy zmotoryzowani w województwie lubuskim dają przykład właściwej i wzorowej reakcji w takich sytuacjach.

W czwartek (26 stycznia) w okolicach Zielonej Góry, na lubuskim odcinku drogi ekspresowej S3 doszło do zdarzenia drogowego, w trakcie którego jeden pojazd najechał na tył drugiego. Na szczęście uczestnicy tego zdarzenia nie odnieśli poważniejszych obrażeń i całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Niestety samo zdarzenie i uszkodzone w jego wyniku pojazdy spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu, czego efektem był kilkukilometrowy korek. Na miejsce wezwane zostały służby. Jak zawsze w tego rodzaju sytuacjach liczy się czas i jak najszybszy dojazd służb ratowniczych do poszkodowanych. Dlatego kierowcom, znajdującym się w tamtym czasie na drodze ekspresowej S3 należą się wielkie słowa uznania, bowiem wzorowo utworzyli oni tak zwany „korytarz życia”. Dzięki temu policjanci, strażacy i ratownicy medyczni mogli w tym czasie sprawnie i bez przeszkód pracować na miejscu zdarzenia, tak aby ruch na drodze został upłynniony jak najszybciej.

Przypominamy - obowiązek jego utworzenia dotyczy kierowców poruszających się drogami, o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W sytuacji wymagającej utworzenia korytarza życia, kierujący pojazdami powinni umożliwić swobodny przejazd pojazdom służb ratowniczych poprzez odpowiednie usytuowanie. Zgodnie z przyjętą zasadą: kierujący pojazdami poruszający się lewym pasem powinni zjechać do jego lewej krawędzi, a pozostali do prawej. Pamiętaj – korytarzem życia poruszać mogą się wyłącznie pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy biorący udział w akcji ratowniczej. Jeszcze raz wielkie brawa dla kierowców za ich wzorową postawę na drodze!

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

