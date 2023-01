Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 39-latka Data publikacji 30.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 39-latka, który w niedzielne południe, oddalił się z domu pomocy społecznej. Nie miał telefonu, nie było wiadomo dokąd poszedł, a powinien przyjąć lekarstwa. Opiekunowie próbowali odnaleźć pensjonariusza. Zbliżał się zmrok. Zgłosili zaginięcie na policję. Dzięki empatii 49-latki, zaginiony został odnaleziony kilkanaście kilometrów od miejsca swojego zamieszkania. Na zewnątrz była niska temperatura i padał śnieg, a mężczyzna miał na nogach klapki...

29 stycznia 2023 roku w domu pomocy społecznej jeden z pensjonariuszy nie przyszedł w południe na obiad, nie przyjął też lekarstw. Wzbudziło to zaniepokojenie. Opiekunowie zaczęli szukać 39-latka, przeszukując teren wokół zabudowań placówki, a także szukając go na trasie w kierunku Szadku i Łasku. 39-latek nie miał przy sobie dokumentów, ani telefonu. Zaginiony to osoba schorowana. Zaniepokojeni opiekunowie około godziny 14:00, zgłosili zaginięcie na Policję. Dyżurny zduńskowolskiej komendy natychmiast przekazał komunikat patrolom. Komendant ogłosił alarm I poziomu dla całej jednostki.

Po godzinie 16:00, w miejscowości Wojsławice, 49-letnia mieszkanka Kromolina Starego jechała samochodem razem ze swoim synem. Zwróciła uwagę na idącego wzdłuż drogi mężczyznę, który pomimo niskiej temperatury i padającego śniegu, szedł w klapkach. Podeszła do mężczyzny, zaczęła z nim rozmawiać. Po chwili zadzwoniła na Policję informując, że spotkała na drodze zagubioną osobę. Przybyły na miejsce patrol potwierdził, że mężczyzna, to zaginiony 39-latek. Policjanci wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego, aby zbadać mężczyznę. Jego stan nie wymagał hospitalizacji. Odnaleziony w rozmowie z policjantami oświadczył, że zamierzał dojść do Sieradza i tam odwiedzić krewnych.

Dzięki reakcji 49-latki, poszukiwania zaginionego zakończyły się szczęśliwie. Został przez kobietę otoczony opieką do czasu przyjazdu policjantów. Bezpiecznie wrócił do opiekunów.

Dziękujemy mieszkance Kromolina Starego, za empatię i wzorową postawę!

Aby pomóc Policji w poszukiwaniach zaginionego pamiętaj:

- przekaż pełne dane oraz cechy charakterystyczne osoby zaginionej. Jeśli zgłaszasz zawiadomienie w jednostce Policji zabierz ze sobą aktualne zdjęcie zaginionego (może być również zdjęcie w telefonie), co umożliwi jak najszybsze podanie rysopisu osoby zaginionej funkcjonariuszom policji;

- podaj dokładny ubiór zaginionego, w jakim ostatnio go widziałeś;

- ustal, gdzie w ostatnich dniach najczęściej przebywała zaginiona osoba, czy miała ulubione miejsca, w których chętnie spędzała czas sama. Wymień również osoby, u których zaginiona osoba mogła szukać schronienia oraz podaj dane osób, z którymi jest w stałym kontakcie;

- zastanów się, czy w ostatnim czasie zaginiona osoba, nie przejawiała niecodziennych zachowań, czy nie mówiła o wyjeździe, rozpoczęciu życia na nowo, jeśli tak, natychmiast poinformuj o tym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie;

- przekaż informacje o chorobach osoby zaginionej, takich jak np. demencja, depresja, zaburzenia osobowości;

- nie ukrywaj niczego przed policjantem, odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą. Wszystkie informacje związane z osobą zaginioną i jej życiem mogą być ważne.

Przy okazji tego zdarzenia apelujemy o kontakt z numerem 112, gdy zauważymy osobę samotną, która zachowuje się nienaturalnie, jest ubrana nieadekwatnie do warunków pogodowych, nie potrafi powiedzieć kim jest, dokąd idzie. Jeden telefon, drobny gest empatii, może uratować ludzkie zdrowie, a nawet zdrowie.