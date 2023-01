Policjanci pilotowali samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 30.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie pilotowali samochód z rodzącą kobietą do szpitala w Szczecinie.

Policjanci z gryfińskiej drogówki pełnili służbę w ramach wojewódzkiej koordynacji służby na ruchliwej drodze krajowej numer 31. W trakcie wykonywania czynności związanych z pomiarem prędkości w miejscowości Nowe Brynki, do mundurowych podjechał zdenerwowany mężczyzna pojazdem marki Ford. Oświadczył, że w samochodzie znajduje się jego żona, która zaczęła rodzić. Bez chwili namysłu policjanci przekazali kierującemu informację, by ten udał się za nimi oraz za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych rozpoczęli niecodzienny, około 15-kilometrowy pilotaż do Szpitala Szczecin Zdroje.

Po szybkim, a co najważniejsze bezpiecznym przybyciu na miejsce, rodzącą przekazano pod opiekę specjalistów.