Policjanci zatrzymali kierowcę taksówki podejrzanego o inne czynności seksualne

Data publikacji 30.01.2023

Do jednego z wrocławskich komisariatów zgłosiła się młoda kobieta, która powiadomiła funkcjonariuszy o tym, że kierowca świadczący usługi przewozowe usiłował doprowadzić ją do obcowania płciowego. Policjanci natychmiast zajęli się ustalaniem okoliczności tego zdarzenia. Zebranie materiału dowodowego w tak poważnej sprawie, jakim jest przestępstwo na tle seksualnym, wymagało przede wszystkim szybkiego i sprawnego działania. Na podstawie zebranych materiałów oraz dowodów, podejrzany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 46-latkowi grozić może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Do Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek zgłosiła się 23-letnia kobieta, mieszkanka stolicy Dolnego Śląska, która podróżowała późnym wieczorem 22 grudnia ubiegłego roku jedną z taksówek. Jak się później okazało, kierowca nie powinien nawet prowadzić tego pojazdu. Przede wszystkim w wyniku sprawy, która miała swój początek po zgłoszeniu pokrzywdzonej wrocławianki, wyszło na jaw, że mężczyzna aktualnie ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dzięki pracy funkcjonariuszy pionu operacyjnego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz policjantów z Wydziału Kryminalnego komisariatu na wrocławskim Grabiszynie, ustalenie i zatrzymanie podejrzewanego kierowcy zajęło raptem jeden dzień. Zebrane z kolei w toku postępowania dowody pozwoliły na przedstawienie zarzutów doprowadzenia wbrew woli kobiety do innej czynności seksualnej, a także zarzut niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Prokurator wystąpił w tej sprawie z wnioskiem o areszt, do którego przychylił się sąd.

Zatrzymanym okazał się 46-letni obywatel Gruzji. Za czyny, o które jest podejrzany może mu teraz grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / kp)

