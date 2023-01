Ponad 120 kilogramów marihuany zabezpieczonych przed poddębickich policjantów Data publikacji 31.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego w Poddębicach zatrzymali dwie osoby, które uprawiały marihuanę na terenie gminy Wartkowice. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 120 kilogramów suszu roślinnego oraz 26,35 gramów substancji psychotropowych. Zgodnie z decyzją sądu, podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Poddębic podejrzewali, iż na jednej z posesji może znajdować się plantacja marihuany. W środę, 25 stycznia 2023 roku wspólnie z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pojechali pod wskazany adres na terenie gminy Wartkowice. Na miejscu zastali mężczyznę, który przyznał się do posiadania substancji odurzających. Zaprowadził funkcjonariuszy do budynku gospodarczego znajdującego się na posesji. Policjanci na poddaszu budynku mieszkalnego oraz gospodarczego ujawnili namioty, oraz oprzyrządowania do uprawy marihuany. W wiadrach znajdowały się kwiatostany, a na posadzce rośliny przygotowane do suszenia.

37-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W tym samym czasie na terenie powiatu zgierskiego policjanci zatrzymali 29-latka. Podczas przeszukania, kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w jego mieszkaniu znaleźli susz w szklanych słoikach. Łącznie, policjanci zabezpieczyli ponad 120 kilogramów marihuany oraz 26,35 gramów substancji psychotropowych o wartości rynkowej ponad 5 milionów złotych.

Sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Poddębicach zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy 3-miesięczny areszt.

Za wprowadzanie do obrotu środków odurzających, mężczyznom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.