Ukradł pieniądze z mieszkania 82-latki. Oszust szybko ustalony i zatrzymany przez policjantów Data publikacji 31.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci w ubiegły piątek (27 stycznia) zostali zawiadomieni o kradzieży pieniędzy z mieszkania 82-letniej seniorki. Dyżurny komendy przekazał patrolom dokładny opis sprawcy, co skutkowało zatrzymaniem mężczyzny, w krótkim czasie od zdarzenia. Wciąż miał przy sobie skradzione pieniądze. Za kradzież grozi mu do 5 lat więzienia.

W piątek (27 stycznia) do mieszkania 82-letniej zielonogórzanki zapukał mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik wodociągów. Poinformował, że kobieta ma „nadpłatę”, a on przyniósł jej pieniądze. Zapytał tylko czy będzie miała „wydać”. 82-latka wpuściła mężczyznę do mieszkania, posadziła przy stole i wyjęła z szafki pieniądze zawinięte w kartkę papieru. Kiedy położyła je na stole fałszywy pracownik wodociągów nagle „usłyszał płynącą wodę w łazience” i poprosił kobietę żeby poszła sprawdzić. 82-latka wyszła z pokoju, a kiedy wróciła okazało się, że mężczyzny oraz jej pieniędzy już nie ma.

Pokrzywdzona zadzwoniła na numer alarmowy, poinformowała o kradzieży i opisała wygląd mężczyzny. Dyżurny zielonogórskiej komendy przekazał komunikat wraz z rysopisem wszystkim patrolom w służbie. Patrol, który pojechał na osiedle, gdzie mieszka pokrzywdzona zauważył mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Mężczyzna został zatrzymany, a przy nim policjanci znaleźli ponad 2000 złotych. Pokrzywdzona rozpoznała w zatrzymanym fałszywego pracownika wodociągów.

Zatrzymany to 67-latek mieszkający na tym samym osiedlu. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. 67-latek nie był dotychczas notowany za przestępstwa. Kradzież, o którą jest podejrzany, zagrożona jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

