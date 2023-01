Kolejne uderzenie w narkobiznes Data publikacji 31.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali 6 mężczyzn podejrzanych o produkcję znacznych ilości narkotyków. W dwóch miejscach na terenie kraju zabezpieczyli łącznie ponad 80 kg narkotyków. Kolejne 40 litrów zabezpieczonych substancji zostało przekazane do szczegółowych badań.

Zatrzymania to efekt działania policjantów z Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, działających pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Podjęte czynności doprowadziły do ustalenia dwóch miejsc, w których taka produkcja się odbywała. Podczas realizacji funkcjonariusze zatrzymali łącznie 6 mężczyzn zajmujących się produkcją mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczyli łącznie ponad 80 kg środków odurzających. Kolejne 40 litrów środków zostało przekazanych do badań laboratoryjnych, które wykażą czy są to środki psychotropowe.

10 stycznia br. kryminalni z KWP w Lublinie przy wsparciu policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie weszli do jednego z domów w powiecie włodawskim. Zabezpieczyli wówczas na miejscu ponad 70 kg środków odurzających, głównie mefedronu. Zatrzymali również 3 osoby odpowiedzialne za produkcję dwóch mężczyzn w wieku 29 i 35 lat z województwa podlaskiego oraz 36-latka z Lublina. Jak się okazało, 36-latek był już karany za przestępstwa narkotykowe. Wszyscy podajrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, a następnie tymczasowo aresztowani.

Kolejna realizacja miała miejsce w piątek 20 stycznia br. w województwie lubuskim. W ustalonym domu kryminalni z KWP w Lublinie wraz z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji i grup realizacyjnych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Wrocławia ujawnili narkotyki oraz 40 litrów środków, które zostały przekazane do szczegółowych badań laboratoryjnych. Na miejscu w ręce policjantów wpadło dwóch mężczyzn, 20 i 37-latek. Trzeci z nich 31-latek został zatrzymany w jednym z hoteli we Wrocławiu. Mężczyzna był poszukiwany. Ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa.

Podczas przeszukania mieszkania należącego do jednego z mężczyzn policjanci zatrzymali również 35-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania za zabójstwo dziennikarza.

Informacja na temat zatrzymania mężczyzny: Poszukiwany ENA za zabójstwo dziennikarza w rękach Policji

(KWP w Lublinie / mw)