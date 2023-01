Podczas kontroli drogowej mundurowi ujawnili cofnięty licznik o ponad 80 tysięcy kilometrów

Policjanci podczas każdej kontroli drogowej sprawdzają m.in. aktualny stan licznika i porównują go z danymi wprowadzonymi do systemów informatycznych. Jak pokazują różne przykłady, po drogach porusza się wiele samochodów z „odświeżonym” przebiegiem. Warto pamiętać, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza w pojeździe stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.