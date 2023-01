Odpowie za czynną napaść na policjanta Data publikacji 31.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 43-latek trzymając w ręku siekierę, a następnie sierp próbował zaatakować policjantów z komisariatu w Bełżycach. Mężczyzna został szybko obezwładniony i trafił do policyjnej celi. Sprawca odpowie za czynną napaść i kierowanie gróźb karalnych. Dzisiaj zostanie doprowadzony przez policjantów do prokuratury. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 30 stycznia 2023 roku na terenie gminy Urzędów. Kryminalni z komisariatu w Bełżycach sprawdzali jeden z adresów w celu ustalenia szczegółów prowadzonego postępowania. Gdy mieszkający tam mężczyzna zorientował się, że ma do czynienia z policjantami stał się agresywny. Zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy, a następnie wyszedł z budynku z siekierą, którą zamachnął się na funkcjonariuszy. Przy tym cały czas kierował groźby pozbawienia życia. Następnie na chwilę wrócił do mieszkania, po czym ponownie podjął próbę ataku. Tym razem z sierpem w ręku.

Na szczęście żaden z policjantów nie został raniony. Niedługo później na miejscu pojawił się drugi patrol. Funkcjonariusze szybko obezwładnili 43-latka. Mężczyzna był pijany. Trafił do policyjnej celi. Sprawca odpowie za czynną napaść i kierowanie gróźb karalnych. We wtorek, 31 stycznia 2023 roku zostanie doprowadzony przez policjantów do prokuratury. Policjanci wnioskują o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Może mu grozić do 10 lat więzienia.