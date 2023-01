Areszt dla 26-latka zatrzymanego za oszustwo na seniorze Data publikacji 31.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania przeprowadzone przez policjantów ze Szczercowa i Bełchatowa doprowadziły do zatrzymania 26-letniego mieszkańca Częstochowy. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest sprawcą przestępstwa „na wnuczka”. Podejrzany już usłyszał zarzut oszustwa, a sąd aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy. Policjanci kolejny raz ostrzegają, aby nie przekazywać oszczędności osobom nieznajomym, które podają się za policjantów, adwokatów, kurierów, urzędników, lekarzy, a w rzeczywistości są oszustami.

25 stycznia 2023 roku oficer dyżurny bełchatowskiej komendy został poinformowany o oszustwie, gdzie ofiarą przestępców padł 92-letni senior. Oszuści działając metodą na wnuczka wyłudzili oszczędności, które senior trzymał w domu. Policjanci ustalili przebieg zdarzenia. Na telefon stacjonarny do starszego pana, mieszkańca powiatu bełchatowskiego zadzwoniła kobieta. Poinformowała, że jego wnuczek jest sprawcą wypadku, potrącił kobietę w ciąży, która na skutek zdarzenia poroniła. W trakcie tej rozmowy senior słyszał też przez telefon zrozpaczony głos rzekomego wnuka proszącego o pomoc. Oszustka oznajmiła, że wnuk uniknie odpowiedzialności i kary „więzienia”, jeżeli senior przekaże dużą ilość gotówki „policjantowi”, który do niego przyjedzie. Zmanipulowany przez przestępców straszy pan spakował w kopertę swoje oszczędności i przekazał je obcemu mężczyźnie, który pojawił się pod jego domem. Był przekonany, że w ten sposób pomaga swojemu wnukowi. Szybko jednak przekonał się, że całe zdarzenie było oszustwem.

W sprawę natychmiast zaangażowali się policjanci. Sprawdzali każdą informację mogącą doprowadzić ich do ustalenia sprawcy. Na pierwszy z właściwych tropów wpadli szczercowscy policjanci. Następnie w wyniku intensywnej pracy i wnikliwych policyjnych działań funkcjonariusze zgromadzili materiały, na podstawie których wytypowano sprawcę. 26-latka, mieszkańca Częstochowy, kryminalni zatrzymali już następnego dnia po zdarzeniu. Był zaskoczony, kiedy w drzwiach jego mieszkania stanęli stróże prawa. Przeszukując jego mieszkanie policjanci odnaleźli tam część fantów pochodzących z przestępstwa. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury tymczasowo aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przypominamy:

Ofiarą oszustów może stać się każdy, nie tylko osoby starsze, dlatego warto ostrzegać i rozmawiać o tym, jak bezpiecznie postępować w przypadku telefonicznej informacji o wypadku krewnego. Nie pozwólmy, aby naszych bliskich spotykały takie sytuacje. Przypominajmy im, jak się zachować, gdy zadzwoni do nich oszust. Wytłumaczmy im, jak działają przestępcy.

Jak postępować w sytuacji, kiedy dzwoni obca osoba, informując o wypadku bliskiej osoby?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność,

Jeśli nie rozpoznajesz głosu, odłóż słuchawkę – oszuści wywierają silny nacisk i presję, mają doświadczenie w manipulowaniu ludźmi, więc im szybciej zakończysz rozmowę, tym lepiej,

Najpierw zadzwoń do wnuka, krewnego, znajomego, żeby potwierdzić informację,

Odbierając telefon z prośbą o pieniądze, nigdy nie informuj, ile masz gotówki i staraj się nie udzielać żadnych informacji osobistych, najlepiej zakończ rozmowę,

Jeśli obca osoba mówi o przekazaniu pieniędzy możesz być pewien, że rozmawiasz z oszustem. Bardzo charakterystyczne dla oszustw „na wnuczka” „na policjanta” jest przysyłanie pośrednika, który ma odebrać pieniądze. Nie dawaj gotówki ani cennych rzeczy w ręce kogoś, kogo nie znasz,

Jeśli osoba prosi o pieniądze i przedstawia się za policjanta albo informuje, że masz przekazać pieniądze policjantowi — odłóż słuchawkę,

Zachowajmy ostrożność też w sytuacji, jeżeli dzwoni ktoś, kto podszywa się pod członka rodziny, czy urzędnika, np. przedstawiciela banku, prosi o pieniądze lub mówi, że nasze pieniądze są zagrożone — nie podejmuj żadnych pochopnych działań. Podziel się zaraz tą informacją z bliskimi, nie działaj sam. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

Po raz kolejny ostrzegamy i przypominamy:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

Na prośbę obcej osoby nigdy nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj swoich danych osobowych, numerów PIN, czy haseł.

Po rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego i opowiedz o zdarzeniu.

Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

(KWP w Łodzi / kp)