Oferował do sprzedaży fikcyjne bilety na wydarzenia artystyczne, usłyszał już zarzuty Data publikacji 31.01.2023 Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przedstawili zarzuty 19-latkowi, który w przestrzeni internetowej ferował do sprzedaży bilety na koncerty oraz inne wydarzenia artystyczne. W rzeczywistości takich wejściówek nigdy nie posiadał i nie planowała ich zorganizować. W ten sposób oszukał kilka osób na kwotę blisko 4 tys. złotych. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zajęli się sprawą oszustw internetowych dotyczących sprzedaży biletów. Jak ustalili policjanci, mężczyzna w pierwszej kolejności sprawdzał gdzie i w jakich terminach mają odbywać się wydarzenia artystyczne. W większości były to koncerty popularnych gwiazd oraz kultowe festiwale muzyczne. Następnie podając się za kobietę zamieszczał ogłoszenia na znanym portalu społecznościowym o sprzedaży wejściówek w atrakcyjnych cenach. Osoby zainteresowane zakupem zapraszał do rozmowy na prywatnym czacie. Nabywcom podawał fałszywe dane oraz swój prawdziwy numer konta. Niczego nieświadomi kupujący płacili za przedmiot, który w rzeczywistości nie istniał. Policjanci dotarli do kilku pokrzywdzonych osób, którzy łącznie stracili blisko 4 tysiące złotych.

19-latek usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.