Odszedł na wieczną służbę. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci! Data publikacji 31.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dziś nad ranem, wracając z nocnej służby, zginął w wypadku drogowym nasz Kolega sierżant Kamil Zasada. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem policyjnym. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia w imieniu własnym, kierownictwa, policjantów i pracowników cywilnych Policji składa Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Kamil Zasada był policjantem od blisko 5 lat. Do września ubiegłego roku był związany z katowickim oddziałem prewencji, następnie trafił do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, do Wydziału Ruchu Drogowego. Mimo, że służył w Zawierciu zaledwie kilka miesięcy, dał się poznać jako znakomity i pewny towarzysz na służbie. Zawsze odpowiadający na prośby o pomoc i wsparcie, niezawodny kompan codziennych zadań. Zginął dzisiaj, 31.01.2023 roku, w wypadku samochodowym, kiedy wracał do domu po zakończonej nocnej zmianie. Kamil odszedł na wieczną służbę...

Odchodząc tak wcześnie, osierocił dwójkę dzieci i pozostawił pogrążonych w smutku bliskich i przyjaciół.

Kierownictwo śląskiego garnizonu i Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu w imieniu własnym oraz wszystkich policjantów i pracowników Policji, składają jego bliskim wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci!