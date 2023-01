Policjanci po raz kolejny uratowali ludzkie życie Data publikacji 31.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W 2022 roku policjanci uratowali ponad 700 osób, które zamierzały targnąć się na swoje życie. Do dwóch tego typu sytuacji doszło w ostatnim czasie na Podkarpaciu i w Wielkopolsce. W pierwszym przypadku policjanci uratowali młodą osobę, która w Internecie pisała o zamiarze odebrania sobie życia. W drugim przypadku dzięki dobrej współpracy służb z operatorem telefonu zaufania nie doszło do tragedii i do dwóch młodych osób pomoc dotarła na czas.

Do jednego z takich zdarzeń doszło w nocy z 28 na 29 stycznia br. na Podkarpaciu. Policjanci z Dębicy uratowali młodą osobę, która na czacie Dziecięcego Telefonu Zaufania z psychologiem pisała o zamiarze odebrania sobie życia. Ze względu na stan psychiczny dziewczynki natychmiast wezwano karetkę pogotowia, która zabrała ją do szpitala.

Do innego zdarzenia doszło wczoraj, 30 stycznia br. w Poznaniu. Po otrzymaniu informacji od operatora Telefonu Zaufania o dwóch młodych osobach, których życie mogło być zagrożone policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. Do mieszkania dotarli wraz z zespołem ratownictwa medycznego. Jak się okazało dwie młode osoby wymagały pilnej pomocy medycznej dlatego też zostały przewiezione do szpitala.

Funkcjonariusze Sekcji Obsługi Całodobowej Wydziału Wywiadu Kryminalnego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości reagują natychmiast na uzyskane informacje o osobach, które za pośrednictwem Internetu informują o chęci odebrania sobie życia. Dzięki dobrej współpracy z operatorami sieci komórkowych, dostawcami Internetu oraz współpracy międzynarodowej ustalają dane osobowe, które następnie przekazują do właściwej komendy Policji, celem podjęcia stosownych dalszych czynności. Na szczęście w wielu przypadkach szybka interwencja policji – często we współpracy z innymi służbami – ratuje ludzkie życie.



Policja apeluje do rodzin, znajomych i wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek niepokojące sygnały o problemach osobistych lub zawodowych swoich najbliższych, aby niezwłocznie przekazywały takie informacje pod numer alarmowy 112.

Nie ma osoby, która nie miałaby różnego rodzaju doświadczeń suicydalnych (samobójczych) - straciła w ten sposób kogoś, kogo znała, sama miała myśli samobójcze lub zetknęła się z nimi u innych, ale niewiele osób wie, jak rozpoznać i uratować samobójcę. Myśli samobójcze mogą dotyczyć osób w każdej grupie wiekowej.

Aby skutecznie zapobiegać temu zjawisku, trzeba dowiedzieć się jak rozpoznawać i w jaki sposób rozmawiać z ludźmi w kryzysie.

Osoba zagrożona samobójstwem może:

mówić o popełnieniu samobójstwa;

mieć problemy z jedzeniem i spaniem;

drastycznie zmieniać swoje zachowanie;

wycofywać się z kontaktów towarzyskich;

tracić zainteresowanie pracą, szkołą, swoim dotychczasowym hobby itd.;

przygotowywać się do śmierci pisząc testament, list pożegnalny, porządkując swoje sprawy;

rozdawać ważne dla niej rzeczy;

podejmować ryzykowne działania;

wykazywać zainteresowanie problemem śmierci i umierania;

nie dbać o swój wygląd zewnętrzny;

zwiększyć spożycie alkoholu, narkotyków lub leków.

Osoba zagrożona samobójstwem mogła wcześniej podejmować próby pozbawienia siebie życia lub okaleczać się. Jedną z przyczyn samobójstwa mogą być również doświadczenia utraty, między innymi bliskiej osoby, ale również ważnych dla niej wartości, planów, czy idei.

Co robić?

Jeśli ktoś zwierza się tobie, że myśli o samobójstwie lub ujawnia przytoczone symptomy:

nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia;

rozmawiaj, nie bój się, że twoje zainteresowanie tematem i dyskusja, będzie dla niej zachętą do realizacji planów;

miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie;

okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je;

nie oceniaj, nie dawaj rad;

szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich jak psycholog, psychiatra, telefon zaufania 800-70-22-22 lub 116 111, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Uratować życie, to uratować ciało, ale żeby uratować człowieka, trzeba uratować jego chęć życia. To nie tylko problem profesjonalnej pomocy, ale zwykłej ludzkiej życzliwości.

Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, jest także możliwość ratunku.