Krakowscy policjanci zaangażowani w śledztwo dotyczące nieprawidłowości podczas sprzedaży jednej z kamienic Data publikacji 31.01.2023 Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Krakowie pracowali nad sprawą dotyczącą nieprawidłowości podczas nabywania prawa własności jednej z kamienic. Wszystkie zgromadzone przez śledczych informacje zostały przekazane do prokuratury, która 17 stycznia br. skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko trzem podejrzanym — adwokatowi, osobie z nim spokrewnionej oraz kuratorowi spadku.

Prokuratura Regionalna w Krakowie zajmowała się sprawą trzech mężczyzn, którzy od 2017 do 2020 roku mieli być zamieszani w oszustwo podczas nabywania udziałów stanowiących prawo własności do jednej z krakowskich kamienic. W lipcu 2021 roku w ramach prowadzonego śledztwa prokurator zlecił policjantom z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą krakowskiej komendy miejskiej wykonanie niezbędnych czynności w tej sprawie. Funkcjonariusze m.in. przesłuchali osoby pokrzywdzone, świadków, rozmawiali z rzeczoznawcami zajmującymi się wyceną nieruchomości oraz pośrednikami nieruchomości. W kwestiach wymagających doprecyzowania funkcjonariusze kierowali zapytania do właściwych instytucji państwowych. Jednocześnie policjanci zbierali informacje dotyczące różnych wątków pojawiających się w sprawie i bezpośrednio z nią związanych.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił m.in. na wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na kwotę ponad 2.300.000 złotych od trzech podejrzanych. W listopadzie 2022 roku policjanci przekazali wszystkie zgromadzone ustalenia do Prokuratury Regionalnej w Krakowie. 17 stycznia br. prokurator skierował do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko adwokatowi, osobie z nim spokrewnionej oraz kuratorowi spadku.

