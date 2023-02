Policyjny cios w przestępczość narkotykową. Zabronione substancje warte prawie pół miliona nie trafią do obrotu Data publikacji 01.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaangażowanie kryminalnych krośnieńskiej komendy, ich rozpoznanie, skuteczność w zbieraniu i analizie informacji, a także podjęcie działań wymierzonych w przestępczość narkotykową pozwoliły na zlikwidowanie plantacji na której rosło ponad 240 krzewów konopi indyjskich oraz zabezpieczenie blisko 3 kilogramów suszu roślinnego. Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na sporządzeniu aktu oskarżenia, który wraz z aktami sprawy trafił już do sądu.

Kryminalni z krośnieńskiej komendy po raz kolejny pokazują, jak ważne jest rozpoznanie środowiska lokalnego. W wyniku działań operacyjnych ustalili osobę, która według posiadanych przez nich informacji może zajmować się przestępczością narkotykową. Gdy 5 sierpnia dotarli na teren jego posesji, mężczyzna już wiedział co jest powodem wizyty mundurowych. 40-latek sam wskazał miejsca uprawy krzewów konopi, na których rosło łącznie 243 krzaków, które to zostały ścięte i zabezpieczone. Ponadto w trakcie dalszych czynności policjanci w beczkach ujawnili łącznie blisko 3 kilogramy suszu roślinnego, który również został przez funkcjonariuszy zabezpieczony. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia. Rośliny oraz susz poddane zostały oględzinom, a także badaniu testerem narkotykowym, które wykazało że jest to marihuana. Zostały one także przesłane do laboratorium, gdzie biegły z zakresu przestępczości narkotykowej potwierdził wcześniejsze ustalenia policjantów, określając zawartość THC. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec 40-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim 40-latek, usłyszał zarzut uprawy 243 krzewów konopi innych niż włókniste, z których możliwe było wyodrębnienie około 8 kilogramów suszu konopi, która to uprawa mogła dostarczyć znacznej ilości konopi oraz wytwarzanie znacznej ilości środków odurzających w postaci suszu konopi o łącznej masie blisko 3 kilogramów, przygotowując je do wprowadzenia do obrotu. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 430 tysięcy złotych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na sporządzeniu aktu oskarżenia przeciwko 40-latkowi, a także przesłania go wraz z aktami sprawy do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

