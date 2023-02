Policjant podczas urlopu zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 01.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z ostrowieckiej jednostki po raz kolejny udowodnił, że służba w Policji to coś więcej niż praca w wyznaczonych godzinach. Podczas urlopu mundurowy zatrzymał poszukiwanego, który ma do odbycia karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jego pobyt w zakładzie karnym może się wydłużyć o 2 lata, gdyż 48-latek tuż przed zatrzymaniem kierował pojazdem, mając ponad 0,5 promila alkoholu.

W miniony wtorek (31.01.2023) funkcjonariusz z ostrowieckiej jednostki, będący na urlopie wybrał się na zakupy do jednego z miejscowych sklepów. W pewnym momencie policjant zauważył jak na parking handlowej placówki wjeżdża osobowe audi, a zza kierownicy wysiada mężczyzna, który wyglądem odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Mundurowy postanowił działać. Szybko okazało się, że ujęty mężczyzna to 48-letni poszukiwany, mający do odbycia karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu i rodzinie. Gdy na miejsce dojechali powiadomieni o całej sytuacji funkcjonariusze, wyszło na jaw, iż 48-latek jest nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 0,5 promila w jego organizmie.

Teraz zgodnie z dyspozycją sądu mężczyzna trafi do zakładu karnego, natomiast za jazdę w stanie nietrzeźwości może grozić mu dodatkowa kara do 2 lat pozbawienia wolności, kilkuletni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.