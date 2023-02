Policjanci uratowali 32-latka Data publikacji 01.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Terespolu uratowali 32-latka, który próbował targnąć się na własne życie. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, informując, że nie może oddychać. Mundurowi dotarli na czas, znajdując desperata w zaroślach. Natychmiast zdjęli z jego szyi zaciśniętą pętlę i udzielili pierwszej pomocy. Jak się okazało, 32-latek znajdował się pod działaniem alkoholu.

W miniony piątek, 27 stycznia 2023 roku przed godziną 2.00 w nocy dyżurny komisariatu w Terespolu otrzymał zgłoszenie, z którego treści wynikało, że mieszkaniec tej gminy nie może oddychać. Rozmowa przeprowadzona z mężczyzną wskazywała na to, że chce popełnić samobójstwo.

Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci z terespolskiej prewencji. Kiedy sierż. szt. Radosław Nieścioruk oraz st. post . Klaudia Cielma dotarli do miejsca zamieszkania mężczyzny, w zaroślach po drugiej stronie drogi usłyszeli odgłosy wskazujące, że może on znajdować się właśnie tam. Nie pomylili się, gdyż zobaczyli desperata, z założonym sznurem, który przytwierdzony był do drzewa. Mundurowi natychmiast zareagowali, zdejmując zaciśniętą pętlę i udzielając mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokrzywdzony na szczęście żył i był przytomny. Na miejsce wezwana została też załoga karetki pogotowia.

W chwili zdarzenia 32-latek znajdował się pod działaniem alkoholu. Z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia został doprowadzony do wytrzeźwienia. Niewątpliwie, gdyby nie właściwa i szybka reakcja mundurowych mogłoby dojść do tragedii. W tym przypadku o życiu 32-latka decydowały minuty.

Przypominamy, że w razie trudnej sytuacji życiowej nie wstydźmy się prosić o pomoc. Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi niżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym numer 800 70 2222 (całodobowo, 7 dni w tygodniu)

Kryzysowy Telefon Zaufania numer 116-123 (czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży numer 116-111 (całodobowo, 7 dni w tygodniu)