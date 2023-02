Podziękowanie dla zduńskowolskich dzielnicowych Data publikacji 01.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli młodszego inspektora Roberta Krawczyka, wpłynęły podziękowania od mieszkanki miasta. Dotyczą one uznania dla dzielnicowych zduńskowolskiej komendy - młodszych aspirantów Malwiny Nowak i Marcina Dubiaka.

Policjanci „wykazali się empatią i zrozumieniem zaistniałej sytuacji, udzielając pomocnych rad oraz starając się jak najlepiej rozwiązać sprawę” - to fragment pochwały, jaka wpłynęła do p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł. insp. Roberta Krawczyka. Docenieni przez zduńskowolankę policjanci, na co dzień pełnią służbę w Rewirze Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Takie podziękowania od obywateli, są dla mundurowych największą nagrodą za niesioną im pomoc i służbę.

Wszyscy jako policjanci jesteśmy zgodni co do tego, że taka postawa to nasz obowiązek i codzienna służba. Czuwamy nad Państwa bezpieczeństwem bez względu na pogodę, porę dnia czy przypadające święto. Wykonujemy niełatwe zadania, abyście mogli spokojnie spać. Podziękowania ze strony osób, które potrzebują pomocy Policji, są jednak zawsze dla policjantów dodatkową motywacją do dalszej pracy i jeszcze większej ofiarności.