Policjanci pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie, który leżał na chodniku. 50-latek miał obrażenia głowy. Mundurowi od razu udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali karetkę pogotowia. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

To kolejny raz, kiedy policjanci z łódzkiej drogówki znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. 31 stycznia br ., około godziny 16:00 na ulicy Gdańskiej w trakcie realizacji zdarzenia drogowego mundurowi zauważyli pieszego, który przewraca się i uderza głową o chodnik. Mężczyzna nie podnosił się, a żaden z przechodniów nie reagował na taką sytuację. Policjanci zgodnie z mottem „Pomagamy i chronimy” wybiegli z radiowozu i podbiegli do leżącego mężczyzny. 50-latek był nieprzytomny, nie reagował na żadne pytania, nie dawał oznak życia. Stróże prawa za pośrednictwem dyżurnego wezwali załogę pogotowia, po czym natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Udrożnili poszkodowanemu drogi oddechowe i monitorowali funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni kontynuowali udzielanie pomocy 50-latkowi. Mężczyzna został przewieziony do jednego z łódzkich szpitali, gdzie znajduje się pod opieką lekarzy, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dzięki reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

Nie bądźmy obojętni wobec osób, które mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby uratować komuś życie.