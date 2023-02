26-latek zatrzymany za włamanie do salonu jubilerskiego Data publikacji 02.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu wyjaśnili okoliczności oraz zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniem do jednego z salonów jubilerskich na terenie miasta. Łączna wartość strat to ponad 13 tysięcy złotych. 26-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na początku stycznia (4.01.2023) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o włamaniu do jednego z salonów jubilerskich na terenie miasta, z którego wnętrza zniknęła biżuteria oraz elementy wystawy. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Z policyjnych ustaleń wynika, że sprawca uciekając pozostawił część skradzionych rzeczy w pobliżu budynku. Zostały one odnalezione i zabezpieczone. Do działań został także włączony pies tropiący wraz z przewodnikiem. W trakcie czynności m.in. zabezpieczono ślady, nagrania z kamer monitoringów i przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony łączną wartość strat wycenił na ponad 13 tysięcy złotych.

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia i dotarciem do sprawcy zajęli się funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Policjanci w trakcie czynności operacyjnych wpadli na trop prawdopodobnego sprawcy przestępstwa. Okazał się nim 26-letni mieszkaniec Olsztyna, który został zatrzymany w ubiegły poniedziałek (30.01.2023). Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Część skradzionych rzeczy wróciła już do prawowitego właściciela.

( KWP w Olsztynie / kp)

Poniższy film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem „Komenda Miejska Policji w Olsztynie”. Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny przez policjantów po schodach w dół w budynku komendy.