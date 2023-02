Policjanci pomogli choremu mężczyźnie

Funkcjonariuszy patrolujących Sanok zaniepokoił sposób jazdy nissana, dlatego zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że 77-letni kierowca miał udar i potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. Dzięki zaangażowaniu i szybkiej reakcji policjantów mężczyzna niezwłocznie trafił do szpitala.