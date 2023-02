Trzej nieletni w związku z rozbojami, których się dopuścili, zostali zatrzymani. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich Data publikacji 02.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali trzech mieszkańców powiatu w wieku 16,15 i 14 lat w związku z dwoma rozbojami, do których doszło w niedzielę. Przy jednym z zatrzymanych policjanci ujawnili środki psychotropowe. Sąd rodzinny na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w tych sprawach zadecydował o umieszczeniu sprawców w schronisku dla nieletnich.

Do obu rozbojów doszło w niedzielę, 29 stycznia 2023 roku. Jak ustalili policjanci, którzy otrzymali zawiadomienia w tych sprawach, w pierwszym przypadku przed godziną 13.00 w Wejherowie nieletni sprawcy najpierw ukradli telefon komórkowy 13-latkowi, poprzez wyrwanie mu go z ręki. Kiedy chłopak próbował odzyskać swoją własność, napastnicy zaatakowali go, przewrócili na ziemię, bili i kopali po żebrach oraz głowie, wtedy też dodatkowo ukradli mu pieniądze, które miał w kieszeni.

Następnie do policjantów wpłynęło kolejne zgłoszenie, z którego wynikało, że tego samego dnia w Wejherowie, około godziny 22.00 prawdopodobnie ci sami sprawcy napadli na 16-latka. Z ustaleń mundurowych wynikało, że najpierw uderzyli pokrzywdzonego w twarz, potem przewrócili na ziemię, zaczęli go bić i kopać po całym ciele, po czym zerwali mu saszetkę, w której miał telefon komórkowy i pieniądze, ponadto ukradli mu kurtkę, buty sportowe oraz czapkę. Po każdym z rozbojów natychmiast oddalali się z miejsca zdarzenia.

Wynikiem intensywnych działań policjantów kryminalnych oraz prewencji z Wejherowa było zatrzymanie w poniedziałek, 30 stycznia 2023 roku trzech sprawców w wieku 16,15 i 14 lat. Przy 16-latku i 15-latku podczas zatrzymania policjanci znaleźli ponad 20 gramów mefedronu. Nieletni zostali umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka. W środę, 1 lutego 2023 roku nastolatkowie zostali przesłuchani przez policjantów zgodnie z poleceniem sądu. Następnie trzej zatrzymani zostali doprowadzeni do sądu rodzinnego na posiedzenie, na którym zapadła decyzja o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich.

Przypominamy, że za przestępstwo rozboju zgodnie z kodeksem karnym grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gdańsku / sc)