Policjanci z Polanicy-Zdroju tę służbę zapamiętają na długo. Narażając własne życie, podjęli czynności ratowniczo-gaśnicze Data publikacji 02.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Kłodzku wręczył podziękowania i złożył gratulacje policjantom z Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce pożaru. Nie wahając się ani chwili, weszli do domu, z którego wydobywały się kłęby dymu i płomienie ognia. Po sprawdzeniu pomieszczeń z palącego się domu policjanci wynieśli butlę gazową i umieścili ją w bezpiecznym miejscu. Dzięki trafnym i szybko podjętym decyzjom po raz kolejny nie doszło do nieszczęścia.

Gdy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Polanicy-Zdroju, natychmiast zadysponował tam dostępny patrol. Na miejsce jako pierwsi przyjechali dwaj funkcjonariusze Policji - sierżant Marek Mierzwa i sierżant Damian Krok.

Dowiedzieli się wówczas, że mieszkańcy opuścili płonący budynek i oddalili się w bezpieczne miejsce. Jednak policjanci musieli sprawdzić, czy w płonącym budynku nie znajduje się jeszcze jakaś osoba. Kiedy podbiegli bliżej obiektu zauważyli wybite szyby w oknach i płonące meble wewnątrz mieszkania. Wówczas spostrzegli, że bezpośrednio przy palących się wewnątrz lokalu meblach stoi butla na propan-butan. W międzyczasie pomimo potężnych kłębów dymu nawoływali osoby, które mogły tam przebywać, ale nikt nie odpowiadał. Drzwi do mieszkania były zamknięte, a jedyną alternatywną drogą do środka było wybite okno. W związku z tym pomimo mocnego zadymienia weszli do środka i sprawdzili wnętrze. Następnie by udrożnić drogę straży pożarnej, otworzyli zamknięte od wewnątrz drzwi i wynieśli znajdującą się tam butlę na gaz, umieszczając w bezpiecznym miejscu. Chwilę po tym, na miejscu zjawiła się straż pożarna, która rozpoczęła akcję gaśniczą.

Na szczęście, dzięki szybkiej i zdecydowanej akcji policjantów nie doszło do tragedii.

Wczoraj, 01.02.2023 roku, Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Kłodzku starszy brygadier Tomasz Szyszka w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku nadkomisarza Marcina Sknery, Komendanta Komisariatu Policji w Kłodzku podinspektora Krzysztofa Barana wręczył dwóm policjantom podziękowania i złożył gratulacje za podjęte 30 grudnia 2022 r. działania ratowniczo-gaśnicze.