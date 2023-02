Zlikwidowane laboratorium mefedronu

Współpraca policjantów CBŚP i KSP doprowadziła do likwidacji nielegalnego laboratorium, w którym wytwarzana była substancja psychotropowa 4-MMC (mefedron). Podczas akcji zatrzymano 2 „chemików”, zabezpieczono 3 linie służące do produkcji narkotyku, przejęto znaczne ilości narkotyku w różnej fazie produkcji, blisko 4 kg mefedronu oraz kilkaset litrów prekursorów i odczynników chemicznych niezbędnych do jego wytworzenia. Okoliczności śledztwa wyjaśnia Prokuratura Regionalna w Gdańsku.