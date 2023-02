Wystawiali ogłoszenia lub na nie odpowiadali. Odpowiedzą za oszukanie wielu osób Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wyjaśnili okoliczności wielu oszustw, których ofiarami padły osoby z całego kraju. Podejrzani zostali zatrzymani w Olsztynie. Według ustaleń policjantów, 37-latek ze swoim 49-letnim znajomym, a następnie z 35-letnią partnerką wyłudzali pieniądze od pokrzywdzonych poprzez wystawianie ogłoszeń, dotyczących sprzedaży aut czy odpowiadaniu na oferty usług remontowo-transportowych. Mieli pobierać zaliczki, po czym kontakt z nimi urywał się. Cała trójka usłyszała już zarzuty i wkrótce stanie przed sądem. Sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ do olsztyńskiej jednostki Policji zgłaszają się kolejne osoby pokrzywdzone prawdopodobnie przestępczym działaniem 37-latka.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w ubiegły wtorek (31.01.2023 roku) zatrzymali w jednym z mieszkań 37-latka. Mężczyzna był poszukiwany przez kilkadziesiąt jednostek Policji w kraju oraz na podstawie listu gończego za popełnione na terenie całej Polski oszustwa. Ponadto został skazany prawomocnym wyrokiem na karę ponad 5 lat pozbawienia wolności, z czego 5 ostatnich miesięcy zostało mu warunkowo zawieszonych z okresem próby. Mężczyzna nie potrafił jednak wykorzystać danej mu szansy i znowu postanowił trudnić się oszustwami, w związku z czym sąd zadecydował o odwołaniu warunkowego zwolnienia.

W 2021 roku mężczyzna wspólnie ze znajomym 49-latkiem zamieszczali na znanym portalu sprzedażowym ogłoszenia sprzedaży aut, których nigdy nie posiadali. Oszuści pobierali od kupujących zaliczki, a następnie umawiali się na sfinalizowanie transakcji, do których jak się okazało, nigdy nie dochodziło. W tej sprawie zostało oszukanych 20 osób z całego kraju na łączną wartość 34 tys. zł. Podczas dalszych czynności okazało się, że 37-latek używając sfałszowanych dokumentów od kilku placówek parabankowych wyłudził pożyczki na łączną kwotę ponad 14 tysięcy złotych. A to nie koniec przestępczego procederu 37-latka. Policyjne czynności wykazały, że mężczyzna wspólnie ze swoją 35-letnią partnerką odpowiadał na ogłoszenia dotyczące oferty usług remontowych lub transportowych. Podobnie w przypadku oszustw ze sprzedażą aut, pobierał od zleceniodawców zaliczki na wykonanie usługi, których również nigdy nie wykonał. Do tej pory w tej sprawie ustalono ponad 30 pokrzywdzonych z całego kraju, a łączna wartość strat wynosi około 30 tysięcy złotych.

Na podstawie materiału dowodowego 37-latek usłyszał zarzut szeregu zarzutów dotyczących oszustw oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami. Mężczyzna był w przeszłości karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadać w warunkach tzw. recydywy. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Z kolei jego partnerka usłyszała ponad 30, a kolega 20 zarzutów dotyczących oszustw. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ do olsztyńskiej jednostki Policji zgłaszają się kolejne osoby, które mogły paść ofiarami przestępczego procederu 37-latka. Policyjne czynności nadzorowane są przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe.