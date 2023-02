Policjanci ratowali seniorkę, która w centrum miasta straciła przytomność Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci ratowali życie starszej kobiety, która straciła przytomność na przejściu dla pieszych w centrum miasta. Po odzyskaniu funkcji życiowych kobieta pod opieką medyków trafiła do szpitala.

26 stycznia br. st. post. Mateusz Bednarek oraz post. Karol Płocic z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie patrolując rejon ulicy Zwierzynieckiej, tuż przed południem, zostali powiadomieni przez przechodniów, że nieopodal, na przejściu dla pieszych zasłabła starsza kobieta. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali nieprzytomną 70-latkę, u której stwierdzili brak funkcji życiowych. W związku z tym jeden z policjantów natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, natomiast drugi nawiązał kontakt z oficerem dyżurnym i powiadomił o sytuacji i konieczności wezwania pogotowia ratunkowego. Po chwili do ratowania kobiety dołączył także jeden z przechodniów, który okazał się lekarzem i wspólnie z funkcjonariuszem kontynuował reanimację seniorki. Czynności mające na celu uratować kobietę prowadzone były do czasu przyjazdu karetki. Po przejęciu kobiety ratownicy medyczni stwierdzili, że przeprowadzone na miejscu działania pozwoliły przywrócić seniorce funkcje życiowe. Chwilę później 70-latka została przewieziona do szpitala, gdzie została przekazana w ręce lekarzy.