Wysoka prędkość i ciężkie warunki to podwójne zagrożenie na drodze – policjanci nie pozwalają na zbyt szybka jazdę Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci ruchu drogowego od samego rana prowadzą działania „Prędkość”, podczas których eliminują piratów drogowych i tym samym zapewniają bezpieczeństwo podróżnym. Przy aktualnie panujących trudnych warunkach pogodowych, zbyt szybka jazda podwaja zagrożenie na drogach. Nie pozwalają na to mundurowi, którzy wobec nieodpowiedzialnych kierowców wyciągają poważne konsekwencje.

W 2022 roku spośród 96500 ujawnionych przez lubuskich policjantów wykroczeń, aż 52450 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. To niezwykle istotna sprawa, ponieważ warto przypomnieć, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości i niedostosowanie jej do warunków jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych i ludzkich tragedii. Wyższa prędkość wpływa na dłuższą drogę hamowania, a w przypadku występowania śliskiej, mokrej nawierzchni ta droga jeszcze niebezpiecznie się wydłuża. Uniknięcie ewentualnej przeszkody, która pojawi się drodze, może okazać się niemożliwe.

Dlatego też, lubuscy policjanci ruchu drogowego nie pozwalają kierowcom na zbyt szybką jazdę i stanowczo reagują na wszystkie przypadki przekraczania dozwolonej prędkości. Tak jest właśnie w piątek (3 lutego) od samego rana. Lubuska drogówka prowadzi działania „Prędkość”, podczas których mundurowi mają na celu wyeliminować piratów drogowych i zapewnić bezpieczeństwo wszystkich podróżnym. O to przy aktualnie panujących trudnych warunkach pogodowych jest bardzo ciężko. Zalegający i roztapiający się śnieg oraz opadu deszczu nie ułatwiają jazdy kierowcom, a jeśli do tego dołażą oni jeszcze zbyt mocne wciskanie pedału gazu, to zagrożenie wypadkiem i tragedią się podwaja. Na drogach nie może być miejsca na taką nieodpowiedzialność o czym doskonale wiedzą policjanci. Kiedy ujawnią oni pojazd przekraczający prędkość, kierowca musi liczyć się z kontrolą drogową i surowymi konsekwencjami. Te najbardziej poważne to utrata prawa jazdy, wysoki mandat z wieloma punktami karnymi lub nawet obowiązek wytłumaczenia swojego zachowania przed sądem. To jednak nic w porównaniu ze śmiercią w wyniku wypadku lub życiem ze świadomością, że komuś się je odebrało.

Działania prowadzone przez lubuskich stróżów prawa potrwają przez cały dzień i będą oni obecni na wszystkich drogach naszego województwa. Mundurowi do walki z piratami drogowymi używają ręcznych mierników prędkości, a także wideorejestratorów zamontowanych w nieoznakowanych radiowozach.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Video: sierżant sztabowy Karol Florczak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.12 MB)