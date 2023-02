Udane ferie to bezpieczne ferie - policyjni lotnicy i GOPR ćwiczyli w górach Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji KGP po raz kolejny mieli okazję ćwiczyć wraz z goprowcami, tym razem z Grupy Karkonoskiej, działania ratownicze. Okazją do wspólnego szkolenia z ratownikami były warsztaty zorganizowane przez kontrterrorystów z CPKP „BOA”. Jak się okazało, życie jest nieprzewidywalne - lotnicy oraz goprowcy musieli przerwać szkolenie, aby wziąć udział w realnych działaniach ratujących zdrowie jednej z turystek na Śnieżce.

W rejonie Jeleniej Góry przez tydzień odbywały się ćwiczenia z udziałem policyjnego Black Hawka oraz ratowników GOPR. Były one zorganizowane równocześnie z warsztatami, w których brali udział kontrterroryści z CPKP „BOA” wraz z psami bojowymi (więcej przeczytasz w artykule: K9 w Karkonoszach - ćwiczenia psów bojowych).

Tym razem goprowcy mieli niepowtarzalną okazję skorzystania z możliwości, jakie daje śmigłowiec, typu S-70i Black Hawk, który został zadysponowany przez kontrterrorystów z CPKP „BOA” do wspólnych ćwiczeń w tym rejonie. To właśnie na tej maszynie policjanci i ratownicy z GOPR doskonalili umiejętności m.in. z zakresu specjalistycznych technik linowych wykorzystywanych przy współpracy ze śmigłowcem w tym: desantu za pomocą zjazdu na linie czy wykorzystania wciągarki pokładowej. Goprowcy dodatkowo trenowali także symulowane sytuacje ratownicze. Tego typu wspólne warsztaty, zbliżone w maksymalnym stopniu do realistycznych zdarzeń, w znaczący sposób podnoszą kwalifikacje wszystkich podmiotów, które biorą udział w prowadzonych ćwiczeniach. Dzięki szkoleniom umacniana jest też współpraca Policji z grupami ratowniczymi GOPR czy też TOPR, co procentuje w przypadku wystąpienia realnej sytuacji.

Główny nacisk szkolenia z goprowcami położony był tym razem na wypracowanie jeszcze lepszej współpracy policyjnych lotników z goprowcami na poziomie kursów I i II stopnia a także instruktorów z zakresu ratownictwa śmigłowcowego. W tym miejscu warto również wspomnieć o czworonożnych ratownikach wraz z przewodnikami, którzy także uczestniczyli w zajęciach. Lepsza koordynacja wspólnych działań różnych służb, podniesienie umiejętności ratowników oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w trudnych, górskich warunkach bardzo szybko znalazły odzwierciedlenie w realnym życiu.

Ostatniego dnia ćwiczeń w Karkonoszach gotowość załogi śmigłowca oraz ratowników do podjęcia realnych działań została bardzo szybko zweryfikowana. Wypadek, który wydarzył się na Śnieżce, w którym złamała nogę 55-letnia turystka (więcej przeczytasz w artykule: Na ratunek policyjnym Black Hawkiem) po raz kolejny pokazał jak nieocenionym w działaniach ratowniczych prowadzonych w górach może być śmigłowiec. Użycie go znacznie skraca czas dotarcia ratowników do osób potrzebujących pomocy i tym samym udzielenia im pomocy. Tym razem poszkodowana na Śnieżce kobieta miała dużo szczęścia – warunki pogodowe były sprzyjające a na miejscu był śmigłowiec, którego można było użyć.

Nie była to pierwsza akcja tego typu policyjnych lotników. Swojego wsparcia w akcjach ratowniczych w górskim terenie w minionych latach udzielali także ratownikom TOPR. Turyści odwiedzający polskie góry już nie raz mogli zobaczyć policyjnego „Sokoła” czy Black Hawka biorących udział w akcjach ratowniczych.

Warto pamiętać, że działania z wykorzystaniem śmigłowca w górach należą do najtrudniejszych – szybko zmieniające się warunki atmosferyczne nie zawsze pozwalają na start maszyny. Dlatego zanim wyruszysz na szlak zimą:

dokładnie sprawdź prognozę pogody – najlepiej z kilku sprawdzonych źródeł; pod żadnym pozorem nie ignoruj informacji o zagrożeniu lawinowym - może Cię kosztować zdrowie albo nawet życie; planując trasę, pamiętaj, że zimą wszystko trwa dłużej - czasy przejść zamieszczone na mapie dotyczą warunków letnich; pamiętaj o przekąskach oraz czymś ciepłym do jedzenia i picia - wycieczki zimowe oznaczają wyższy wydatek energetyczny; w górach w grupie jest weselej, ale przede wszystkim bezpieczniej – szukając towarzystwa weź pod uwagę doświadczenie oraz kondycję towarzyszy; ubierz się stosownie do pogody – zapakuj do plecaka dodatkową odzież; pamiętaj o zabraniu akcesoriów pozwalających się zorientować w górskim terenie – nawet jak masz mapę w telefonie lub GPS, weź ze sobą mapę papierową; nie zapomnij o latarce czołowej, apteczce oraz foli NRC – mogą okazać się bardzo przydatne; pamiętaj o przystosowanym sprzęcie do warunków górskich – jeśli korzystasz z kijków trekkingowych, pamiętaj, by miały duże talerzyki; raczki bądź raki oraz czekan – to podstawa, jeśli zimą chcesz wędrować po szlakach górskich; dopilnuj, żeby każdy uczestnik wycieczki miał ze sobą lawinowe ABC; gdy wycieczki zimowe oznaczają marsz po szlaku pokrytym świeżym, nieubitym jeszcze śniegiem, weź ze sobą rakiety śnieżne lub narty trekkingowe; pomyśl o zabraniu kasku; naładuj telefon i zapisz numery alarmowe – zainstaluj aplikację RATUNEK; widząc zbliżających się ratowników pamiętaj o ułożeniu ciała w literę – „Y” – dzięki temu ratownicy będą wiedzieli, że to Ty potrzebujesz pomocy; zostaw wiadomość o celu podróży i planowanej godzinie powrotu.

Pamiętaj, że choć w polskich górach możesz liczyć na pomoc profesjonalnych służb ratunkowych, to nie spodziewaj się, że pojawią się one natychmiast – śmigłowiec nie w każdą pogodę może wystartować a ratownicy GOPR lub TOPR nie dotrą do Ciebie w ciągu kilku/kilkudziesięciu minut. Może się zdarzyć, że na pomoc będziesz musiał poczekać dłużej. Dlatego z uwagą czytaj komunikaty pogodowe i przygotuj się do zimowej górskiej wędrówki na wszelkie okoliczności, które mogą się potencjalnie wydarzyć.

Tekst: Agnieszka Włodarska, Biuro Komunikacji Społecznej KGP

Film/montaż: Artur Orliński, Biuro Komunikacji Społecznej KGP