KREW to ŻYCIE. Policjanci, pracownicy Policji i mieszkańcy podzielili się cząstką siebie Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci oddawali krew podczas zorganizowanej zbiórki, w którą również włączyli się mieszkańcy. Wśród mundurowych wielu jest takich, którzy regularnie oddają krew, aby pomóc potrzebującym. Dzięki nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego życiodajnego płynu. Pamiętajmy, że krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie.

Policjanci i pracownicy Policji oraz mieszkańcy Nowej Soli kolejny raz przyłączyli się do szczytnej akcji, mającej na celu ratowanie ludzkiego życia. W piątek (3 lutego) dzięki zaangażowaniu Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli przed nowosolską jednostką Policji stanął mobilny punkt poboru krwi. Każda osoba, która chciała oddać krew musiała wypełnić specjalny formularz, oddać odrobinę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji, można było już oddać najcenniejszy dar dla potrzebujących. Warto dodać, że osiem lat temu, kiedy po raz pierwszy przed Komendą Powiatową Policji w Nowej Soli stanął autobus przeznaczony do poboru krwi pojawił się pomysł, aby utworzyć Honorowy Klub Dawców Krwi, zrzeszający policjantów i innych mundurowych. Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi obecnie liczy już kilkudziesięciu członków. Liczba policjantów deklarująca chęć niesienia pomocy stale rośnie.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia. Pamiętajmy, że bieżące stany magazynowe krwi i jej składników maleją. Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie. To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku. Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach.

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli