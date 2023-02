Policjantka i funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei zapobiegli próbie samobójczej młodego mężczyzny Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowane działanie i natychmiastowa reakcja tczewskiej policjantki i funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei pozwoliło na uratowanie życia młodego mężczyzny, który chciał je sobie odebrać. Mundurowi, widząc nerwowe zachowanie 20-latka na peronie od razu ruszyli z pomocą. Przypominamy, osoba zagrożona samobójstwem może dawać nam sygnały, których nie należy lekceważyć. Nie bądź obojętny!

1 lutego policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie st. post. Ewelina Pawelska pełniła służbę patrolową wspólnie z funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei w rejonie dworca kolejowego. Około godziny 15.00 funkcjonariuszka zauważyła na końcu peronu mężczyznę, który rozmawiał przez telefon, a jego zachowanie znacząco wskazywało na to, że jest poddenerwowany. Podejrzewając, że mężczyzna może chcieć targnąć się na swoje życie, mundurowi ruszyli z pomocą. Młody człowiek zeskoczył z platformy peronu na torowisko. Funkcjonariusze natychmiast zeszli do niego, a gdy ten ich zauważył, ruszył w stronę ruszającego pociągu. Policjantka szybkim i stanowczym chwytem złapała mężczyznę za ubranie i wspólnie z funkcjonariuszem SOK, przeprowadziła go w bezpieczne miejsce. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji st. post. Eweliny Pawelskiej i funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei z Tczewa nie doszło do tragedii, a uratowany mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, w których trudno jest znaleźć rozwiązanie problemu. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy zajrzeć też na stronę internetową www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc.

Uratować życie, to uratować ciało, ale żeby uratować człowieka, trzeba uratować jego chęć życia. To nie tylko problem profesjonalnej pomocy, ale zwykłej ludzkiej życzliwości. Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, jest także możliwość ratunku.