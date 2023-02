Policjanci ze zgorzeleckiej grupy SPEED wspólnie z dzielnicowymi z Zawidowa uratowali mężczyznę z płonącego domu Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujność policjantów ze zgorzeleckiej grupy SPEED prawdopodobnie zapobiegła tragedii. Wspólnie z dzielnicowymi z Posterunku Policji w Zawidowie uratowali bowiem z płonącego mieszkania, 48-letniego mężczyznę. Wszystko wskazuje na to, że z uwagi na niepełnosprawność ruchową nie dałby rady samodzielnie wydostać się z obiektu. Szybka reakcja mundurowych zapobiegła także dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, co pozwoliło na uniknięcie ewakuacji mieszkańców innych domów.

Policjanci ze zgorzeleckiej grupy SPEED z Wydziału Ruchu Drogowego podczas działań na terenie miasta Zawidów zauważyli, jak spod drzwi jednego z mieszkań wydobywają się kłęby dymu. Mieszkanie znajdowało się na parterze budynku wielorodzinnego, którego drzwi wychodziły bezpośrednio na drogę. Funkcjonariusze powiadomili dyżurnego, który skierował służby ratunkowe oraz dodatkowy patrol dzielnicowych z Posterunku Policji w Zawidowie i sami niezwłocznie przystąpili do działania. Gdy tylko podeszli do budynku, zauważyli przez okno dym i płomienie wewnątrz, a także usłyszeli duszącą się w środku osobę, która wołała o pomoc.

Policjanci próbowali wejść przez okno, jednak było to niemożliwe z uwagi na ogień i wtedy pożyczyli od sąsiadów dwie siekiery, którymi pospiesznie wyważyli drzwi wejściowe. Jeden z dzielnicowych nabrał powietrza i wszedł po omacku do środka. Chwilę później znalazł leżącą na podłodze osobę i podjął próbę wyciągnięcia jej na zewnątrz. Funkcjonariusze byli z nim w stałym kontakcie i wskazywali mu kierunek działania, a gdy tylko było to możliwe, złapali za pas i wyciągnęli.

Jak się okazało, 48-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego jest osobą z niepełnosprawnością i sam nie zdołałby wydostać się z mieszkania. Mężczyzna był półprzytomny, a kontakt z nim bardzo ograniczony. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy i przy wsparciu sąsiadów, którzy przynieśli koce, zaopiekowali się 48-latkiem do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.



Policjanci przy użyciu gaśnic z pojazdów służbowych stłumili także ogień, aby zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Gdy zadymienie ustępowało, funkcjonariusze zauważyli spalone i stopione elementy wyposażenia pokoju oraz przewrócony piecyk gazowy z podłączoną butlą z gazem. Funkcjonariusze odłączyli dopływ gazu i wynieśli piecyk na zewnątrz, a kilka chwil później na miejsce przyjechały jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, których funkcjonariusze dogasili pożar oraz sprawdzili cały budynek.

48-latek został przewieziony do szpitala i jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

asp. szt . Łuaksz Dutkowiak

Źródło: KPP w Zgorzelcu

kom . Agnieszka Goguł

tel . 606 778 294

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 47.61 MB)