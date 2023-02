Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego, na terenie całego województwa, przeprowadzili działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników naszych dróg. W trakcie swoich działań ujawnili oni ponad 450 wykroczeń związanych m. in. z niewłaściwym zachowaniem wobec pieszych czy też niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Działania rozpoczęły się od wczesnych godzin porannych i potrwały do wieczora.

2 lutego, policjanci z ruchu drogowego, na terenie całego województwa opolskiego, przeprowadzili działania skierowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ich działania rozpoczęły się od godz. 6:00 i potrwały cały dzień, do godz. 22:00.

Naszym głównym celem było zwrócenie uwagi wszystkich użytkowników dróg na bezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Policjanci zwracali uwagę zarówno na wykroczenia popełniane przez kierujących samochodami, jak i również pieszych czy też rowerzystów.

Funkcjonariusze ujawnili ponad 450 wykroczeń, z czego kierujący samochodami popełnili ich 267. Natomiast piesi naruszyli przepisy w 127 przypadkach, a rowerzyści 52 razy złamali prawo. Z tej liczby 220 osób zostało ukaranych mandatami karnymi, wobec 27 osób zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Ponad 230 osób zostało pouczonych.

Jednocześnie przypominamy, że to właśnie wykroczenia związane z bezpieczeństwem pieszych to te które podlegają pod warunki recydywy. Teraz osoby, które nie zachowały się prawidłowo wobec pieszych, np. nie ustąpiły im pierwszeństwa, przez 2 lata muszą liczyć się z dwukrotnie wyższymi kwotami mandatów, jeśli znów popełnią to samo wykroczenie.

W trakcie naszych działań policjanci rozdawali pieszych i rowerzystom odblaski. Bycie widocznym na drodze jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego to podstawa bezpieczeństwa. Dzięki elementom odblaskowym jesteśmy widoczni już z ponad 100 metrów przez innych użytkowników dróg.

Pamiętajmy, bezpieczny ruch drogowy to gra zespołowa. Każdy z nas ma na nią wpływ, a przestrzegając przepisów i wzajemny szacunek są tutaj niezbędne.