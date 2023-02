Kłodzcy policjanci zatrzymali dilera, który z nieletnią handlował narkotykami Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Referatu Kryminalnego z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej w wyniku czynności operacyjnych zatrzymali 37-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu kryminalni znaleźli ponad 7000 porcji amfetaminy i kilka porcji marihuany. W przestępczym procederze brała udział również 14-letnia krewna mężczyzny.

Funkcjonariusze przeprowadzili działania skierowane przeciwko przestępczości narkotykowej, w trakcie których weszli do mieszkania 37-letniego mężczyzny. Z informacji posiadanych prze śledczych wynikało, że jeden z mieszkańców powiatu kłodzkiego może posiadać znaczne ilości narkotyków. W trakcie sprawdzenia jego miejsca zamieszkania ujawniono biały proszek oraz susz roślinny. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że jest to substancja psychotropowa w postaci amfetaminy. Oprócz tego w woreczku strunowym funkcjonariusze znaleźli marihuanę.

W trakcie prowadzonych czynności, ku zdziwieniu mundurowych okazało się, że w przestępczym procederze brała udział również 14-letnia krewna mężczyzny. Nieletnia zajmowała się rozprowadzaniem zabronionych substancji, które dostawała od 37-latka. Mężczyzna zaś zajmował się handlem narkotykami na terenie powiatu kłodzkiego od kilku miesięcy.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie podejrzanemu zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi. Jak się okazało 37-latek tych czynów dopuścił się działając w warunkach powrotu do przestępstwa. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, do którego sąd się przychylił, wydając postanowienie o zastosowaniu wobec mężczyzny tego środka zapobiegawczego na 3 miesiące.

Teraz mężczyzna będzie oczekiwał na decyzje sądu, a kara, jaka może mu grozić, to nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast o dalszym losie 14-latki będzie decydował sąd rodzinny.

Postępowanie pozostaje nadal w toku, a funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, we współpracy z nadzorującą sprawę prokuraturą, prowadzą dalsze czynności w celu kompleksowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KPP w Kłodzku

podinsp. Wioletta Martuszewska

tel. 606 754 529

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.93 MB)